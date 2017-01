Betere bezetting Center Parcs

Center Parcs Europe, uitbater van vakantieparken in onder meer Nederland, België en Duitsland, heeft het beste financieel resultaat geboekt in jaren. Het bedrijf haalde, ondanks de groeiende concurrentie, een veel hogere winst en omzet dan in het vorige seizoen. De onderneming, onderdeel van het Franse Pierre & Vacances Center Parcs, sloot de boeken met een nettowinst van € 16,4 miljoen. Veel meer dan in voorgaande jaren; het voorlaatste boekjaar werd afgesloten met een nettowinst van € 4 miljoen. De jaren daarvoor schommelde het jaarresultaat tussen de € 7,6 miljoen negatief en € 5,7 miljoen. Hert bedrijf wist de bezetting in veel parken te verbeteren en de gemiddelde verhuurprijs te verhogen. De omzet steeg met € 31 miljoen naar € 437 miljoen, de gemiddelde verhuurprijs steeg tot € 755 per week. De onderneming heeft ruim 2700 werknemers in dienst. Center Parcs Europe exploiteert 19 vakantieparken. De huisjes zijn vaak in handen van particulieren, institutionele beleggers of vastgoedbeleggers. In 2002 telde Nederland nog 49.000 vakantiebungalows; 13 jaar later waren dat er 74.000. Bijna € 155 miljoen werd in 2016 op de Nederlandse parken omgezet, € 8 miljoen meer dan in 2015. De bezettingsgraad steeg tot 74,6%. In de zomer van 2016 kondigde de onderneming een grootscheepse vernieuwing van de parken aan; de renovatie kost € 400 miljoen. Na de renovatie is het de bedoeling dat meer particulieren eigenaar worden van de bungalows.

Bron: het Financieele Dagblad.