De negende editie van Camperbeurs Hardenberg heeft meerdere primeurs te pakken. Op de beurs zijn voor het eerst in Nederland diverse 2018-modellen van Benimar, Carado en Rapido te zien. Verder heeft Camperbeurs Hardenberg de primeur met een kooktoestel op diesel in plaats van gas en een leverancier op het gebied van camperinbouw showt voor het eerst de enige RDW-goedgekeurde inbouwbank van Bedrock. “Met al deze primeurs vormen wij in Nederland het eerste moment waar de nieuwste trends voor 2018 te zien zijn”, zegt organisator Joanne Hoogeveen. Naar verwachting komen op 29 en 30 september en 1 oktober meer dan 6.000 bezoekers op Camperbeurs Hardenberg af. De beurs kwam eerder dit jaar in het nieuws, omdat vrouwen op dit evenement de mogelijkheid krijgen om camper te (leren) rijden onder begeleiding van een bevoegd rij-instructeur. Nu maakt de organisatie bekend dat in Hardenberg meerdere primeurs van diverse 2018-modellen te zien zijn. Voor het eerst in Nederland zijn de Benimar Tessoro 467, Benimar Tessoro 483, Benimar Mileo 244 en Benimar Aristeo 663 te zien. Dat geldt ook voor de 2018-modellen Carado i449, Carado Vlow Buscamper en Rapido 896. Verder is er een primeur van een kooktoestel op diesel in plaats van gas. Nagenoeg alle campers zijn voorzien van een kooktoestel op campinggas. De nadelen zijn bekend: ontploffingsgevaar, de (reserve)fles kost ruimte en niet in alle landen zijn de juiste aansluitingen verkrijgbaar. CamperfiXX bouwt sinds kort campers waarbij gebruik gemaakt wordt van een gecombineerd apparaat: Wallas XC DUO. Dit product gebruikt diesel uit de dieseltank van de camper. Er kan zo gekookt en verwarmd worden.Nieuw op de Europese markt is de Bedrock Van voor de Volkswagen T5 en T6. De bank, bed en loungeplek in één is te bewonderen op de stand van Aart Camperbouw. Het Nederlandse bedrijf is exclusief importeur voor alle Europese landen van de Bedrock Van. Het innovatieve product is net als veel andere primeurs ook te bewonderen op Camperbeurs Hardenberg. Bezoekers van Camperbeurs Hardenberg kunnen gratis overnachten met de camper op P2. Er zijn verder nog een aantal plekken beschikbaar voor de camperrijles voor vrouwen. Camperliefhebbers kunnen in Hardenberg ook deelnemen aan de workshop ‘Pech onderweg’ of aan een prijsvraag waarmee leuke prijzen zijn te winnen zoals een weekje weg met een VW T4 California.

Openingstijden Camperbeurs

Camperbeurs Hardenberg is op 29 en 30 september en 1 oktober te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. Parkeren is voor alle bezoekers gratis. Meer informatie: www.camper-beurs.nl.