Camping Prijs Index

De duurste en voordeligste campings in 30 landen wereldwijd

Online camping boeking platform Campsy heeft een lijst gepubliceerd met de duurste en meest voordelige kampeerplaatsen om te overnachten in 30 landen. Elf jaar sinds het begin van de ‘glamping’ trend, een mix van glamour en camping zoals gedefinieerd in het woordenboek in 2006, was Campsy benieuwd of prijzig maar rustgevend nog steeds populair is. Als boekingsplatform voor alle typen kampeeraccommodaties heeft Campsy haar eigen data gebruikt (waar mogelijk) om te bepalen waar de meest voordelige accommodaties beschikbaar zijn in de geselecteerde landen. Een aantal luxe campings hebben tariefinformatie aangeleverd voor een overnachting in een luxe accommodatie voor dezelfde locaties. Landen waarin geen basis en luxe kampeeraccommodatie beschikbaar waren zijn uitgesloten van de lijst. Een definitieve ‘shortlist’ met 30 landen uit 6 continenten is uiteindelijk samengesteld. Het resultaat toont aan dat een gast bijna een jaar kan verblijven op een eenvoudige camping voor de prijs van 1 overnachting op een luxe camping. “De luxe kampeertrend toont aan dat het slapen in een tent en het genieten van de natuur grote populariteit geniet. Luxe tenten trekken welgestelde mensen over de drempel en helpen ze hun vooroordelen over kamperen als oncomfortabel en het ontbreken aan luxe te overkomen”, aldus CEO Phillipp Hillenbrand.

De vijf duurste campings in de wereld: (Prijs voor 1 overnachting in een tent)

Australie, Gawler Ranges Wilderness Safaris, €1.605,91

Canada, Clayoquot Wilderness Resort, €1.392,96

Verenigde Staten, Dunton River Camp, €1.319,93

Tanzania, Singita Explore Mobile Tented Camp, €1.055,94

Zuid Afrika, Gorah Elephant Camping,€825,39.

De duurste overnachting in Nederland is: Sleeping with Van Gogh €131,99.

De goedkoopste: Het Kleine Laar, €4,50.

Klik hier voor meer informatie.

beeld: Cindy Chen.