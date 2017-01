Dag van de Openbare Ruimte België

1-2 februari 2017: Alle openbare ruimte professionals verzamelen zich in Paleis 1 van Brussels Expo.

De Dag van de Openbare Ruimte is al dertien jaar dé vakbeurs in België als het gaat om openbare ruimte. En dat blijft niet onopgemerkt bij de professionals: er wordt al volop geregistreerd voor een bezoek aan de beurs. Ook vanuit bedrijven is er veel interesse, dat betekent voor u als bezoeker een beursvloer vol met alle denkbare innovatieve producten en de nieuwste ontwikkelen op het gebied van ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Klik hier voor meer informatie en registratie voor gratis toegang.