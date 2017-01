Directeur Fitland doet stapje terug

Sport- en wellnessketen Fitland is op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. De oprichter van Fitland Groep, Maarten van Kempen, doet een stapje terug. Hij blijft wel betrokken bij het bedrijf maar kan niet meer alle taken op de schouders nemen. Het bedrijf is de afgelopen jaren snel gegroeid naar een omzet van € 46 miljoen in 2016. Het bedrijf maakte een groeispurt door, door de overname van een deel van de fitnesscentra van Achmea in 2014. Het aantal vestigingen is verdubbeld tot 40 en er zijn nu een aantal XL-formules. De keten heeft 1.900 personeelsleden, waaronder veel parttimers. Door de uitbreiding verslechterde de liquiditeitspositie en raakte de onderneming in de rode cijfers. Boekjaar 2014 werd afgesloten met een nettoverlies van 9 miljoen euro en een negatieve cashflow door aanloopverliezen bij de XL-formules, blijkt uit de jaarrekening. In 2015 was er een positieve cashflow. Ruimte om nieuwe leningen aan te gaan bij banken was er niet. Vanwege de penibele financiële situatie moest men op zoek naar financiële partners. Fitland kreeg medio 2015 een kapitaalinjectie van Endurance Investments en een lening van Achmea. Schulden werden omgezet in aandelen en het eigen vermogen groeide naar 25 miljoen euro. Fitland Groep heeft naast Maarten van Kempen een financieel directeur en twee operationele directeuren en 3 grootaandeelhouders. De aandeelhouders willen de komende jaren de groei versneld doorzetten; het aantal fitnesszaken wordt met tientallen uitgebreid.

Bron: het Financieele Dagblad.