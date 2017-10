Directeur VVV Zeeland kondigt vertrek aan

Patrick Polie heeft aangekondigd per 1 februari 2018 zijn functie als directeur-bestuurder van VVV Zeeland neer te leggen. Hij bekleedt de functie sinds 1 januari 2014. In deze periode gaf hij leiding aan de fusie van de Zeeuwse VVV’s en de vernieuwing van de VVV-organisatie. Patrick Polie is sinds 2007 werkzaam bij Promotie Zeeland Delta (het voormalige samenwerkingsverband van de Zeeuwse VVV’s), onder andere in de functie van adjunct- en interim directeur. In 2013 werd hij aangesteld om de fusie te coördineren en sinds 2014 is hij directeur-bestuurder van de nieuwe fusieorganisatie VVV Zeeland. In de afgelopen vier jaar heeft hij diverse vernieuwingen geïntroduceerd, zoals de ombouw van nieuwe VVV inspiratiepunten, een nieuwe digitale strategie (de Digitale Zeeland Experience), een nieuwe marketingstrategie, een ander businessmodel en diverse digitale innovaties zoals de digitale ZeelandPas, het Zeeuws Informatie Distributie Systeem (ZIDS) en een eigentijdse website en app. Patrick Polie: “Ik heb met veel plezier, samen met het team van VVV Zeeland, de organisatie kunnen opbouwen en het VVV-concept op diverse onderdelen kunnen vernieuwen. De organisatie gaat nu een nieuwe fase in en ik vind dat het daarmee tijd wordt voor een nieuwe leiding in de organisatie. Na 11 jaar bij de VVV-organisatie, waarvan 4 jaar als directeur van VVV Zeeland, wordt het voor mij tijd voor een volgende stap in mijn carrière.” Luit Ezinga, voorzitter van de Raad van Toezicht: “Patrick heeft zich de afgelopen jaren met veel energie ingezet om de fusie van de VVV’s vorm en inhoud te geven en om deze nieuwe organisatie op te bouwen tot een eigentijdse destinatiemarketingorganisatie. Ik vind het spijtig dat hij VVV Zeeland nu gaat verlaten, maar waardeer het zeer dat hij hiervoor ruim de tijd neemt en ons in staat stelt een goede opvolger te vinden om hetgeen dat tot nu toe is opgebouwd voort te zetten en verder uit te bouwen.”.

De Raad van Toezicht is begonnen met de procedure voor een nieuwe directeur-bestuurder.