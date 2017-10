Duizenden kinderen griezelen met Halloween in Weert

Griezelen op een vakantiepark: de Halloweenrage woedt dit jaar ook op vakantiepark Weerterbergen in Weert. Bezoekers kunnen ronddwalen in een angstaanjagend spookhuis, pompoenen versieren en achterna gezeten worden tijdens de Zombie Run.

“Door de herfstvakantie en de toenemende populariteit van Halloween verwachten we een topdrukte met gasten op het park. Maar omdat we het belangrijk vinden dat iedereen die Halloween wil beleven mee kan doen, organiseren we vrijdag 13 oktober een preview speciaal voor bezoekers van buitenaf”, aldus woordvoerder Marc Volleman van Roompot Vakanties.

Programma en locatie

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen op 13 oktober van 16.00 tot 18.00 uur meedoen met een spannend verhaal waarbij ze Sneeuwwitje weer wakker moeten krijgen. Hoe later hoe gruwelijker, want van 19.30 tot 21.00 uur wordt het spookhuis een stuk enger en zal Schreeuwwitje de scepter zwaaien. Dan mogen kinderen van 13 jaar en ouder zich wagen aan griezelige taferelen waaronder acteurs ook een rol spelen. Het spookhuis is te bereiken via de entree van het subtropisch zwemparadijs van het vakantiepark aan de Trancheeweg 7 in Weert. Gasten van vakantiepark Weerterbergen krijgen tot en met donderdag 2 november toegang tot het pop-up spookhuis. Daarnaast organiseert Roompot Vakanties voor de gasten op het park diverse activiteiten die in het teken staan van Halloween zoals een Zombie Run, pompoenen uithollen en een Halloween minidisco. Ook worden de horeca-buffetten zowel tijdens het ontbijt als het diner ‘spooktaculair’ aangepast. Zie spooktaculairhalloween.nl voor meer informatie