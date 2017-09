Euro Attractions Show 2017

Van 24 tot en met 28 september 2017 is Berlijn hét centrum van de Europese leisure industrie want dan vindt daar de Euro Attractions Show (EAS) plaats. Vooraf en na de beurs kunnen bezoekers van de EAS gebruik maken van het Free Badge Project en diverse attracties in Berlijn gratis bezoeken. Het educatie-programma telt meer dan 20 seminars over onderwerpen als veiligheid, marketing en communicatie, omzetverhoging, het organiseren van evenementen, enzovoorts. De interesse hiervoor is enorm en voor enkele sessies is al uitgeweken naar een grotere ruimte. Met het EAS 2017 Free Badge Project hebben de bezoekers van de EAS de mogelijkheid om gratis een achttal attracties van Berlijnse IAAPA-leden te bezoeken. Dit kan vooraf (23-25 september) en achteraf (29 september-1 oktober). Is men nog niet in het bezit van een badge dan kan de eerste dagen de bevestiging van de IAAPA getoond worden. De attracties die hun deuren openen zijn: Little Big City, Berlin Dungeon, Madame Tussauds Berlin, Aquadom & Sealife Berlin, Legoland Discovery Center, Karls Erlebnis Dorf Elstal, Filmpark Babelsberg en Tropical Islands. Het evenement biedt, naast een 11.500 m2 grote beursvloer, het meest uitgebreide seminarprogramma in de geschiedenis van de EAS. Zo’n 100 sprekers uit de verschillende takken van de leisure- en attractiewereld zullen dan hun kennis delen met hun toehoorders. Voor veel sessies hoeft men zich niet vooraf te registreren, maar voor de sessies waarvoor dit wel nodig is zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het complete seminarprogramma en de indeling van de beursvloer zijn te vinden op de website.