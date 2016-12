Europa-Park breidt MICE-aanbod uit met locatie voor 6.000 gasten

Duitslands grootste attractiepark organiseert onder de noemer Confertainment al jaren evenementen voor de zakelijke markt. In het voorjaar van 2017 neemt men een nieuwe locatie in gebruik: de Europa-Park-Arena. Deze multifunctionele evenementen- en mediahal biedt plaats aan maximaal 6.000 gasten. Jaarlijks organiseert Europa-Park meer dan 1.300 evenementen in de vorm van congressen, concerten, beurzen, gala’s en andere bijeenkomsten voor bedrijven en organisaties. Dit gebeurt onder de noemer Confertainment; een samentrekking van de woorden ‘conferences’ en ‘entertainment’. Het park beschikt hiervoor over tientallen locaties in het park en vijf viersterren themahotels. Elke bijeenkomst kan aangekleed worden met showacts welke verzorgd kunnen worden door de meer dan 250 eigen artiesten. Voor het gastronomische onderdeel kan Europa-Park bogen op een voortreffelijke keuken. Het park is nog steeds het eerste en enige attractiepark ter wereld met een restaurant met (twee) Michelin-sterren. In het voorjaar van 2017 krijgt Europa-Park de beschikking over een nieuwe locatie, de Europa-Park-Arena. Deze hal heeft een oppervlakte van bijna 3.000 m2 en meet 60 x 49 meter. Met een hoogte van 13 meter bestaat de mogelijkheid om een podium met alle benodigde faciliteiten te plaatsen. Op de eerste verdieping komt een balkon, een VIP-ruimte én een conferentiezaal voor 80 personen. Ook zijn keukenfaciliteiten voorzien om 2.400 gasten gelijktijdig een diner voor te schotelen. De multifunctionele hal kan ingezet worden voor beurzen, gala’s, shows, concerten, tv-opnamen en talloze andere bijeenkomsten. De complete locatie zal in het voorjaar van 2017 in gebruik worden genomen.

