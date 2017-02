Evenementenkalender Terschelling 2017 is uit

Met trots presenteert de Terschellinger Ondernemers Vereniging (TOV) de evenementenkalender 2017. Een prachtige reeks culturele en sportieve evenementen geeft Terschelling ook dit jaar weer kleur. Naast gevestigde namen als Oerol, de Berenloop marathon en het Rock& Roll festival bevat de kalender een aantal mooie kleinere events die door bezoekers ook zeer gewaardeerd worden. “Uit onderzoek weten we dat ruim 10% van onze bezoekers speciaal voor een evenement naar Terschelling komt. Voor nieuwe gasten is zo’n evenement vaak een verrassende eerste kennismaking met Terschelling. Vaak zien we ze dan terugkomen voor een vakantie”, aldus Kees de Lange, voorzitter van de TOV. “Dat onderstreept het belang van evenementen voor Terschelling.”

Sterke evenementen

Velen kennen Terschelling van het jaarlijkse Oerol festival. Een evenement dat al meer dan 30 jaar in juni een trouwe schare fans naar het eiland trekt. Maar inmiddels vormt Terschelling ook het decor van een groot aantal andere bijzondere evenementen zoals de Fjoertoer wandeltocht begin april, het Yogafestival in juni, Western Terschelling in juli, het Rock and Roll Street festival in september en de Berenloop marathon in november. “Stuk voor stuk sterke evenementen die allemaal hun eigen – vaak trouwe – publiek weten te trekken”, zegt Kees de Lange.

Terschelling vertelt

“Ook zijn er mooie, kleiner opgezette evenementen, die je zomaar over het hoofd zou kunnen zien tussen alle gevestigde namen. Wat denk je van Terschelling vertelt? Op 21 en 23 februari kun je meewandelen door de nachtelijke straten van Terschelling. Op verschillende plekken vertellen ‘echte’ eilanders spannende en romantisch verhalen uit de eilander cultuur en historie. En na afloop wacht natuurlijk een eilander drankje als opwarmertje. Dat wil je toch ook eens meemaken?” zegt De Lange glunderend.

Lichtjestocht Oosterend

Een ander pareltje uit de evenementenkalender is de lichtjestocht in Oosterend op Kerstavond. Aan de rand van het Dark Sky Park Terschelling worden licht en duisternis verbonden tijdens een sprookjesachtige wandeltocht door het dorp, langs de duinen en polder van Terschellinger. Een onvergetelijke ervaring omdat het op Terschelling ’s avonds nog écht donker is. De Lichtjestocht in Oosterend is leuk voor jong en oud, maar vooral voor de kinderen met lampions een hele ervaring.

Evenementenkalender

De evenementenkalender is het hele jaar overal op Terschelling zichtbaar en de evenementen zijn onder andere te boeken via VVV Terschelling. En er is nog veel meer te doen. Het actuele overzicht van alle evenementen op Terschelling staat op de site.