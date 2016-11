Extrema Outdoor meerdaags op nieuwe en unieke locatie

Festival verlaat recreatiestrand Aquabest na 21 jaar

Extrema Outdoor verlaat Aquabest na 21 jaar. Het festival verhuist naar Vakantiepark De Bergen in Wanroij, een uniek terrein met diepe bossen, water én uitgebreide kampeermogelijkheden. Daarnaast wordt Extrema Outdoor – voor het eerst in haar geschiedenis – een meerdaags evenement, het festival vindt plaats van 7 tot en met 9 juli 2017. 21 zomers bivakkeerde Extrema Outdoor aan recreatiestrand Aquabest, waar het als één van Nederlands eerste dancefestivals startte in 1996. Met de verhuizing komt er een eind aan de periode in Best. Extrema Outdoor verhuist naar Vakantiepark De Bergen in Wanroij. Marcel Mingers, oprichter van Extrema: “We denken al enkele jaren aan een meerdaags evenement en daarvoor vinden we Vakantiepark De Bergen geschikter dan Aquabest. Het terrein biedt ontzettend veel mogelijkheden. Dusdanig veel dat we deze kans niet konden laten schieten. Het terrein voelt als de middle of nowhere, toch valt dat mee. Parkeren kan direct aan het terrein, dus qua reistijd vanuit Eindhoven is het niet veel verder dan Aquabest. Ver weg is soms toch lekker in de buurt.” Hij vervolgt: “Het is gewoon tijd voor iets nieuws. Tijd voor een nieuwe energie en dús een nieuwe locatie. Muzikaal borduren we voort op de editie van 2016, maar daaromheen wordt het – met de mogelijkheden die we hebben – vanzelfsprekend anders.” Wat er met de mogelijkheden gedaan wordt, brengt de organisatie in een later stadium naar buiten. Vast staat wel dat het festival kleiner van opzet wordt, met volop ruimte tot ontdekking van kleinere area’s zowel in het bos, als aan het water. De programmering ligt in lijn met de line-up van Extrema Outdoor 2016. Méér ruimte voor underground artiesten en weg van de commerciëlere namen. Ook het maximum aantal bezoekers komt lager te liggen dan de afgelopen jaren.

Extrema Outdoor vindt plaats van 7 tot en met 9 juli 2017 op Vakantiepark De Bergen in Wanroij. Verdere informatie over het festival en de kaartverkoop, volgt spoedig.

