FarmCamps gaat overzee en opent eerste boerderij op Waddeneiland Texel

FarmCamps heeft haar eerste boerderij op Waddeneiland Texel geopend. Vanaf november 2016 is de nieuwe boerderij, FarmCamps Noorderwaard, op Texel te boeken. Met Pasen worden de eerste gasten verwacht. Het akkerbouwbedrijf is de eerste boerderij op een Waddeneiland en daarmee uniek in zijn soort. Op loopafstand van het strand en de Waddenzee heeft de boerderij een ideale ligging. Met de komst van FarmCamps Noorderwaard is de dekking van de boerderijen in Nederland nog breder getrokken. FarmCamps Noorderwaard is gelegen in het Noorden van Texel in de plaats Oosterend. De omgeving staat bekend om haar mooie natuurgebieden. De boerderij heeft een rustige ligging op vijf minuten lopen van het strand. Ondanks de rustige ligging zijn alle toeristische trekpleisters in de nabije omgeving. Bij FarmCamps Noorderwaard logeer je in één van de 14 luxe tenten, waarvan een aantal zelfs compleet met eigen badkamer met bad en douche, vaatwasser en Hooi Hooi slaapzolder. Door de kleinschaligheid kan er in alle rust genoten worden van de boerderij en de omgeving. Klik hier voor informatie.