De Gebruikte Botenbeurs Hoorn wordt voor de 9de keer georganiseerd in de monumentale havens van de oude Zuiderzee-stad, dit jaar wordt de Gebruikte Botenbeurs gehouden op 8, 9 en 10 september 2017. De Gebruikte Botenbeurs Hoorn is een onderdeel van de Waterweek Hoorn 2017, die over vier dagen rond de 35000 bezoekers trekt. De Waterweek Hoorn kent 17 verschillende evenementen, met o.a. Drakenbootraces, Swim to Fight Cancer, het Wijnfestival Hoorn, Shantyfestival, Fiets ‘m d’r over en een Nautische markt.

De Gebruikte-Botenbeurs Hoorn is de grootste in z’n soort en is voor bezoekers gratis toegankelijk. In de havens liggen boten te koop in alle soorten en maten. Dat varieert van trailerbare zeilboten en sloepen tot 20 meter lange luxe jachten in het hogere prijssegment. Tussen deze uitersten is er een gevarieerd aanbod voor elke portemonnee met ongeveer evenveel motor- als zeilboten. De boten liggen op Mediterrane wijze voor anker met de achterstevens naar de kade, wat een sfeervolle aanblik biedt. Op de wal staan kramen en tenten met nautische producten en diensten.

