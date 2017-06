Het is zover! De gezichten van het Groot Gelders Avontuur zijn bekend! Floris en Thiemen gaan deze zomer gewapend met camera vier weekenden in de Gelderse streken op pad om heel Nederland te laten zien hoe leuk de Gelderse streken voor kinderen zijn. De twee ‘grote kleine avonturiers’ zijn afgelopen zaterdag tijdens een castingdag in Burgers’ Zoo door een vakjury uitgekozen en bestempeld als twee echte avonturiers; nieuwsgierig, niet bang en goed in samenwerken. Met bovendien een heel goede en leuke presentatie voor de camera. Zaterdag 1 juli aanstaande starten zij hun Groot Gelders Avontuur in het Afrika Museum in Berg en Dal.

De avonturiers: Floris en Thiemen

De twee jonge avonturiers bleken een ‘gouden duo’ toen zij tijdens de castingdag gewapend met een GoPro samen op ontdekkingstocht gingen. Zij hadden direct een klik. De uit het Gelderse Oosterhout afkomstige Floris van Kampen (8) is nieuwsgierig, superenthousiast, heeft humor en veel interesse in alles om hem heen. Floris houdt erg van dieren, vooral reptielen. Hij vindt het supergaaf samen met Thiemen het Groot Gelders Avontuur aan te mogen gaan. De eveneens 8-jarige Thiemen Pelster woont in Lelystad en is volgens zijn ouders altijd op onderzoek uit. Het is echt een jongen vol verrassingen. Thiemen heeft er ontzettend veel zin in: ‘Floris en ik zijn al echte vrienden. Mogen we samen? Wow, dan is het feest echt compleet!

Het avontuur

Floris en Thiemen beginnen hun Groot Gelders Avontuur op zaterdag 1 juli aanstaande in het Afrika Museum. Gedurende vier weekenden bezoeken ze de meest coole attracties, spannende kastelen en uitdagende klimbossen in de Gelderse streken. Vol vragen van henzelf én andere kinderen gaan ze op pad op de Veluwe, in de Regio Arnhem, het Rijk van Nijmegen, Rivierenland en de Achterhoek, op zoek naar antwoorden. Ze nemen onder andere een kijkje achter de schermen bij de verzorgers van Burgers’ Zoo, ontdekken hoe ridders vroeger op Slot Loevestein leefden en gaan op safari met de boswachter van Het Nationale Park De Hoge Veluwe op zoek naar de geheimen van het bos. In het Afrika Museum gaan ze ontdekken hoe kinderen in Afrika leven en spelen. De twee avonturiers worden op de voet gevolgd door een camera, zodat heel Nederland via online en social van hun avonturen in de Gelderse streken kan meegenieten.

De campagne

De multimediale campagne Groot Gelders Avontuur wordt deze zomer ondersteund door een radiocampagne op 3 landelijke en 12 regionale zenders en maakt onderdeel uit van het programma Gelderse streken. Gelderse streken is een gezamenlijk initiatief van de vier Gelderse Bureaus voor Toerisme: VisitVeluwe, Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen, Stichting Achterhoek Toerisme en Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland.