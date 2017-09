Halloween in Europa-Park

De herfst heeft zijn intrede gedaan en dat betekent dat in Europa-Park weer alles om Halloween draait! Tot en met 5 november kunnen bezoekers genieten van het bekende attractie-en showaanbod, maar ook van extra Halloweenversieringen en -evenementen. Is het overdag een beetje griezelig, op het nieuwe horror-event ‘Traumatica’ gaat het er minder lief aan toe.

Griezelig én gezellig

De griezelweken in Europa-Park zijn geschikt voor jong én oud. Ze kondigen zich al van verre aan: de koepel van de indoor-achtbaan Euro-Sat is dan omgetoverd tot de grootste pompoen ter wereld. De rest van het park is veranderd in een fabelachtig herfstlandschap; hiervoor zorgen 180.000 (!!!) pompoenen , 15.000 chrysanten, 6.000 maïsplanten en 3.000 balen stro. Tel daarbij op de talloze skeletten, spinnenwebben, pompoencreaties, een bijzondere verlichting en andere versieringen. Ook enkele shows en de dagelijkse parade zijn aangepast aan het griezel-thema. Daarnaast is er voor de kinderen een Halloween-Plein met doe-activiteiten, zijn de draaiende Koffiekopjes veranderd in Griezelkopjes en rijdt de Feria Swing ditmaal achteruit. Om kennis te maken met het fenomeen horrorhuis kunnen bezoekers (vanaf 12 jaar en onder begeleiding van een volwassene) een kijkje nemen in de ‘Mijn van Hephaistos’. Voor de moedige kids is er in Engeland ook nog een parcours te volgen waarbij je ‘Jack’ tegen het lijf loopt.

Het nieuwe horror-event ‘Traumatica’

Na sluiting van het park heeft Europa-Park voor de echt onverschrokkenen dit jaar iets nieuws: Traumatica. Dit horror-event is de opvolger van de meermaals bekroonde Horror Nights. Bezoekers van Traumatica komen terecht in een wereld na de apocalypse. Het is het einde van de wereld en het kwade is aan de macht. Er zijn geen zombies meer, maar nieuwe onbekende creaturen heersen over de puinhopen en verspreiden overal angst. Vijf rivaliserende groepen strijden om de heerschappij. Als bezoeker zit je hier middenin. Voor welke groep kies je? Hoe kom je hier uit? Traumatica vindt op 25 avonden plaats van 20 september tot en met 4 november 2017; telkens op vrijdag en zaterdag en op 1, 2, 15 en 22 oktober en alle dagen van 25 oktober tot en met 4 november (m.u.v. 2 november). Voor dit evenement zijn extra tickets nodig en geadviseerd wordt deze online te kopen: op zaterdagen en in de periode 25 oktober – 4 november is er geen avondkassa. Op de site zijn ook combinatiekaarten met parkbezoek, Shoxter-kaarten voor een snelle toegang tot de horrorhuizen en toegangskaarten voor de Vampire’s Club te bestellen. De poorten gaan om 19.00 uur open, het evenement begint om 19.30 uur. Leeftijdadvies: 16+. Meer informatie op www.traumatica.de