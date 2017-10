Halloween op park Kijkduin

Griezelen op een vakantiepark: de Halloweenrage woedt dit jaar ook op vakantiepark Kijkduin in Den Haag. Bijna duizend kinderen gaan daar de komende drie weken Halloween vieren. Bezoekers kunnen onder andere dwalen door het Halloween Doolhof en meedoen met de Zombie Laser Experience.

“Door de herfstvakantie en de toenemende populariteit van Halloween verwachten we een topdrukte met gasten op het park. Maar omdat we het belangrijk vinden dat iedereen die Halloween wil beleven mee kan doen, organiseren we vrijdag 13 oktober een speciale avond voor bezoekers van buitenaf”, aldus woordvoerder Marc Volleman van Roompot Vakanties. Bezoekers kunnen 13 oktober van 20.00 uur tot 21.00 uur naar het Halloween Doolhof dat in het teken staat van The Wizard of Oz. Doortje, een karakter uit de legendarische film en musical, maakt samen met kinderen een doolreis langs allerlei enge objecten, op zoek naar The Wizard of Oz. Gasten van vakantiepark Kijkduin krijgen van vrijdag 13 oktober tot en met donderdag 2 november toegang tot het Halloween Doolhof. Daarnaast organiseert Roompot Vakanties voor de gasten op het park diverse activiteiten die in het teken staan van Halloween zoals de Zombie Laser Experience, pompoenen uithollen en een Halloween minidisco. Ook worden de horeca-buffetten zowel tijdens het ontbijt als het diner ‘spooktaculair’ aangepast. Zie spooktaculairhalloween.nl voor meer informatie.