Horecabedrijven lanceren Alliantie Onderwijsgroep Fryslân

Koninklijke Horeca Nederland wil hoger niveau van leerlingen en stagiaires

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Fryslân heeft de Alliantie Onderwijsgroep Friesland opgericht. De Alliantie heeft als doel het niveau van de leerlingen en stagiaires te verbeteren via een intensieve samenwerking tussen horecabedrijven. Vanuit deze alliantie worden ook activiteiten georganiseerd om het imago van werken in de horeca te verbeteren. “De horeca heeft een grote behoefte aan gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers”, aldus KHN voorzitter in Fryslân, Corné van de Erve. “Als bedrijven willen we daar onze verantwoordelijkheid in nemen en er zelf actief aan meewerken.”

Alliantie Onderwijsgroep Friesland

In de alliantie zijn negental horecabedrijven verenigd: Restaurant het Spijshuys, Restaurant de Vrijheid, Restaurant Onder de Linden, Hotel Restaurant Tjongervallei, Restaurant Tandjong Priok, Grand Café het Gerecht, Rederij Doeksen, Restaurant-Wijnbar ONS en Eetcafé Spinoza. De leden van de alliantie willen zorgen voor een betere aansluiting voor de leerlingen in de horeca met de bedrijven waar zij voor worden opgeleid. “Door samen te werken in een alliantie kunnen de bedrijven eenvoudiger leerlingen uitwisselen. Op die manier zorgen we voor een passende leerervaring. Daar zijn zowel de leerlingen als de horecabedrijven bij gebaat”, aldus Corné van Erve. “In het ene bedrijf leert de leerling timemanagement, in de ander leert de leerling bijvoorbeeld een haas uitbenen. Zo leert de leerling de diverse werkzaamheden kennen en kan zich een goed beeld vormen van zijn talenten.” In de aangesloten bedrijven worden ook workshops aan groepen leerlingen aangeboden. Dat is een mooie aanvulling op de leerervaringen die zij als individu opdoen. De horecabedrijven in de Alliantie hopen dat alle activiteiten ervoor zorgen dat de leerlingen enthousiast zijn en blijven over hun praktijkervaring en ambassadeurs worden voor het werken in de horeca. “Het is een prachtige sector met veel kansen voor jonge mensen die gastvrijheid in de praktijk willen brengen.” De alliantie kenmerkt zich door een mooie diversiteit aan bedrijven. “We hebben goede afspraken gemaakt over de uniforme manier waarop we met de leerlingen werken. Je kunt dan denken aan de regels voor de leerling”, aldus Van Erve. “En het mooie is dat wij de leerlingen zo opleiden dat zij via het grote netwerk van onze bedrijven later eenvoudiger een passende baan vinden.”