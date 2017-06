InZutphen.nl nu ook in het Engels en Duits

De website InZutphen.nl trekt wekelijks duizenden bezoekers. Omdat in de stad ook steeds meer Duits- en Engelstalige bezoekers rondlopen, is de website nu grotendeels vertaald in het Engels en het Duits. InZutphen.nl geeft een overzicht van de activiteiten in de stad en alle tips om een verblijf in de stad te plannen. Overnachtingsmogelijkheden, het winkelaanbod, een uitgaansagenda en informatie rondom het openbaar vervoer en parkeren zijn vertaald om zoveel mogelijk mensen juist te informeren en enthousiast te maken om de stad te bezoeken. Tijdelijke informatie, over evenementen bijvoorbeeld, wordt niet tot in detail vertaald, maar locatie- en contactgegevens worden wel steeds vermeld. Aan de website wordt continu gewerkt om deze zo uitgebreid en volledig te mogelijk te maken en te houden. Organisatoren van evenementen in Zutphen en Warnsveld kunnen hun activiteiten aanmelden via het formulier op https://www.inzutphen.nl/nl/evenementen. Er is bovendien een koppeling tussen deze website en de NDTRC – de database van VVV Nederland, om de informatie over de stad zo goed mogelijk toegankelijk te maken.