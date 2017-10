Jubilerende Vacansoleil Foundation steunt goed doel met halve marathon in Australië

De Vacansoleil Foundation bestaat 5 jaar en viert deze mijlpaal met … 21,1 kilometer. Theo van der Vlist, directeur Vacansoleil/Iris Parc group, liep weer een halve marathon, maar nu bij Ayers Rock in Australië. Doelstelling: geld inzamelen voor een sportprothese voor een jonge sporter met een beperking.

De Vacansoleil Foundation is een stichting die in 2012 door de directie van Vacansoleil is opgezet. Met opvallende acties ondersteunt de stichting diverse goede doelen, zoals bijvoorbeeld de Make a Wish Foundation, het Nationaal Ouderenfonds en allerlei kleine en grote initiatieven.

Van Zuid-Afrika naar Australië

De oprichting in 2012 werd opgeluisterd met een sportieve kick-off: Theo van der Vlist liep toen een halve marathon in wildpark Entabeni in Zuid-Afrika. Met de opbrengst van de donaties werd in samenwerking met fa. Ottobock een sportprothese aangemeten bij een Eindhovense sporter met een beperking. Speciaal voor het 5-jarig jubileum herhaalde Theo zijn sportieve kunstje, nu tijdens de Australian Outback Half Marathon, een zwaar off-road event bij Ayers Rock.

Sportprotheses voor jonge sporter

De doelstelling was hetzelfde als 5 jaar geleden: geld inzamelen voor 2 kostbare sportprotheses voor een jonge sporter met een fysieke uitdaging/beperking. Dankzij de sponsorbijdragen van zakenrelaties en de samenwerking met Ottobock is het opnieuw gelukt. Theo van der Vlist: “Ik heb enorm veel respect voor blade runners. Zij staan, voor mij, symbool voor wat hardlopers nodig hebben: Doorzettingsvermogen. Ik ben trots dat wij op deze manier kunnen helpen”.

Over de Vacansoleil Foundation

De Vacansoleil Foundation is een stichting die in 2012 door de directie van Vacansoleil is opgezet. De stichting houdt zich bezig met projecten op basis van ingediende ondersteuningsaanvragen van particulieren en van goeden doelen met een MVO karakter, zoals de Make a wish foundation en het Nationaal Ouderenfonds. Tijdens het uitvoeren van de initiatieven houdt de Vacansoleil Foundation de vinger aan de pols. Met een eigen bedrijfsplan en begroting opereert de Foundation onafhankelijk van Vacansoleil. Meer informatie en gerealiseerde projecten staan op www.vacansoleil.nl/over-vacansoleil/vacansoleil-foundation