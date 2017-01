Kaartverkoop ‘nieuw’ Extrema Outdoor van start

Intiem, trash free en drie dagen festivallen

Nadat de Early Bird Full Weekend Tickets binnen twee weken uitverkochten, is de kaartverkoop voor Extrema Outdoor 2017 vandaag gestart. Het festival vindt voor het eerst in haar ruim twintigjarige geschiedenis plaats op Vakantiepark De Bergen in Wanroij. Daarnaast – en ook dat is voor het eerst – wordt Extrema Outdoor een driedaags evenement. Met de verhuizing van Extrema Outdoor, is ook het concept aangepakt. Geen dagfestival, maar drie dagen mét camping. Extrema is trots op de XO Vintage Art Camping, hier kan de bezoeker kiezen uit tal van tweedehands tenten, comfortabele tipi’s, bungalows en andere kleurrijke accommodaties. Op deze én andere wijze wordt er toegewerkt naar een volledig trash free festival. In de regel blijft namelijk een kwart van alle kampeerspullen achter na een festival. Door zelf voor schappelijke prijzen accommodaties aan te bieden, wordt het festival schoner. Het is niet voor niks dat Extrema Outdoor tijdens het afgelopen Amsterdam Dance Event de ‘A Greener Festival Award’ in de wacht sleepte. Extrema Outdoor vindt plaats van 9 tot en met 11 juli op Vakantiepark De Bergen in Wanroij.

