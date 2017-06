Van 1 t/m 30 september a.s. vindt de Landschapstriënnale 2017 plaats op Landgoed Kleine Vennep, gelegen in PARK21, in het hart van de Haarlemmermeer. Een maand lang wordt het ‘Het Volgende Landschap’ (thema van deze editie) verbeeld, besproken, gedeeld en gevierd. Het uitgebreide programma is bekend.

Programma voor iedereen, over het (toekomstige) landschap

De Landschapstriënnale biedt iedere dag een programma en is er voor bewoners, beheerders en boeren; voor geïnteresseerden, studenten en professionals; voor kinderen en volwassenen. Een volle maand vol tentoonstellingen, excursies, workshops, theater en muziek, expertmeetings, conferentie en nog veel meer. Het complete programma is te vinden op www.landschapstriennale.com.

Call for Projects – Innovatiefestival ‘Het Volgende Landschap’

Voor het Innovatiefestival roept de Landschapstriënnale ontwerpers en ondernemers op innovatieve ideeën in te zenden (dit kan t/m 29 juni a.s.). De beste ideeën kunnen zich presenteren tijdens de Dragons’ Den op 3 september tijdens het Innovatiefestival. Juryleden onder meer: Jeanet van Antwerpen (CEO SADC), Jerry Langelaar (directeur Wilgenhaege BV).

Verklaring van Kleine Vennep

De kwaliteit van het volgende landschap is de verantwoordelijkheid van velen. Aan het einde van de Landschapstriënnale 2017 wordt daarom de Verklaring van Kleine Vennep gelanceerd. Een manifest waarin een aantal belangrijke partijen hun verbondenheid met het volgende landschap onderstrepen en hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit daarvan bevestigen.

De locatie: PARK21

Tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp ligt een gebied van duizend hectare waar op basis van een samenwerking tussen partijen stap voor stap een vrijetijdslandschap ontstaat, een verbinding tussen stad en land. PARK21 is een initiatief van de Gemeente Haarlemmermeer en maakt deel uit van de Metropoolregio Amsterdam. Het eerste deel van het park is al in gebruik.

De Landschapstriënnale Elke drie jaar wordt de Landschapstriënnale ergens in Nederland georganiseerd. De Landschapstriënnale maakt het gesprek tussen belanghebbenden en professionals over de kansen, de ontwikkeling, de samenwerking en de oplossingen voor het landschap van de toekomst mogelijk. De vorige edities van de Landschapstriënnale vonden plaats in Park Lingezegen (2014) en Apeldoorn (2011 en 2008).

Datum: 1 tot en met 30 september 2017

Hoofdlocatie: Landgoed Kleine Vennep, Hoofdweg te Nieuw-Vennep in Haarlemmermeer. Curatoren: Rob van Aerschot, Kirsten Bekkers, Paul Gerretsen, Rob van Leeuwen, Yvonne Lub. Partners: De Landschapstriënnale wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Haarlemmermeer, Metropoolregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland. Met veel dank aan de familie Molenaar die haar landgoed speciaal voor de Landschapstriënnale ter beschikking stelt. Klik hier voor informatie.