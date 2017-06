Multifunctioneel overdekt zwembad/wellness op DroomPark Bad Hulckesteijn

Op 17 juni om 15.00 uur zal het nieuwe multifunctionele overdekte zwembad op DroomPark Bad Hulckesteijn in Nijkerk worden geopend. Eigenaren van de recreatiewoningen en gasten op dit recreatiepark kunnen gebruik gaan maken van deze prachtige nieuwe accommodatie met zwembad, fitness en wellnessfaciliteiten. De opening zal verricht worden door mevrouw Marly Klein-Schuurs, wethouder van Toerisme en Recreatie in de gemeente Nijkerk. Een trotse parkmanager Arno van den Broek: ‘Het nieuwe gebouw bevat niet alleen een zwembad, maar ook een mooie fitnessruimte met onder meer spinningfietsen, loopbanden, free weights zoals dumbells en yogamatten. Daarnaast een wellnessruimte met een traditionele sauna, infrarood sauna, Turks stoombad, zonnebank en relaxbanken. Allemaal voor de gasten op het park!’

De opening van het zwembad vindt plaats tijdens de open dagen op Bad Hulckesteijn op 17 en 18 juni van 11.00 tot 17.00 uur. Niet alleen kunt u het nieuwe multifunctionele gebouw bekijken, maar ook een kijkje nemen in de modelwoningen die dit weekend geopend zijn voor iedereen die eens wil zien hoe eigentijds de recreatiewoningen vanbinnen en vanbuiten zijn op DroomPark Bad Hulckesteijn. De aanwezige accountmanagers vertellen geïnteresseerden geheel vrijblijvend alles over de aankoop- en eventuele verhuurmogelijkheden.