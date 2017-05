NHTV Breda en ADabisc starten samenwerking

NHTV Breda en ADabisc hebben deze week de handtekening gezet voor twee projecten waarmee de samenwerking voor de komende jaren gestalte krijgt. ADabisc is een Qatarees bedrijf dat momenteel vier family entertainment centra (FEC) ontwikkelt en opent rondom shopping mall en leisure park Doha Festival City. ADabisc heeft voor al haar medewerkers een eigen opleidingsacademie gelanceerd. Het trainingsaanbod varieert van basiskennis op het gebied van hospitality, gastgerichtheid en operationele thema’s tot leadership en attractie management voor het senior management. NHTV Breda is gevraagd het totale programma van de Happinuity Academy te beoordelen en van didactisch en onderwijskundig advies te voorzien. NHTV experts Klaus Hoven, Olga Wagenaar en Guido Aerts zijn betrokken bij dit project. ADabisc zal ook opdrachtgever zijn voor een project binnen de minor Storytelling & Consumer Experiences. Een groep studenten ontwikkelt een concept voor een interactieve FEC en gaat een realistisch bedrijfsplan uitwerken, waarbij ook deelconcepten voor horeca, retail en events gemaakt worden. De studenten volgen een deel van de minor in Breda, het tweede deel waarin consumentenonderzoek en conceptuitwerking centraal staan, zal in Doha, Qatar plaatsvinden. Om de studenten goed te begeleiden heeft ADabisc ervoor gekozen een docentstage mogelijk te maken. NHTV Breda richt zich al jaren op de sector Attractions & Theme Parks met een gespecialiseerde opleidingsvariant. De samenwerking met ADabisc is een volgende stap in internationalisering van het onderwijs, het creëren van aansprekende en uitdagende stageplaatsen met een sterk intercultureel karakter en het aanbieden van projecten en afstudeeropdrachten binnen de onderzoekslijn Storytelling & Consumer Experiences. In de periode maart tot augustus 2017 lopen NHTV-studenten Romy van Dorsselaer en Lieke Nusteling stage bij ADabisc voor hun opleiding Attractions & Theme Parks Management.

NHTV intensiveert internationale samenwerking

NHTV Breda wil een gewaardeerde partner zijn voor het werkveld op basis van de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. We richten ons op intensivering van de samenwerking met bedrijven en instellingen in Nederland, en in aansluiting daarop op het internationale bedrijfsleven. Daarvoor kijkt NHTV wereldwijd waar de belangrijkste ontwikkelingen plaatsvinden, de hotspots voor innovatie, en welke uitdagingen er zijn voor de komende jaren. In het Midden-Oosten, en met name de Golfstaten, worden de komende jaren grote investeringen gedaan in gethematiseerd entertainment, retail en leisure. NHTV levert daaraan graag een bijdrage in een verbindende positie tussen het ontwikkelen van nieuwe attracties en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van gaming en entertainment. Een belangrijke rol voor NHTV daarin vormt het versterken van expertise op het gebied van attractiepark management.