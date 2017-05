Nieuw hoofdkantoor voor ELI Play in Boxtel!

Na 10 jaar verlaat ELI Play, Europese producent van indoor speeltoestellen en trampoline parken, haar huidige pand aan de Steenoven in Eindhoven en verhuist naar een nieuw pand aan de Korenmolen te Boxtel.

De afgelopen 10 jaar zijn voorbij gevlogen en dankzij de opkomende trend van trampolineparken en de aanblijvende successen in binnen- en buitenland op het gebied van indoor speeltuinen wist ELI Play zich te ontwikkelen tot een internationale speler van formaat. Afgelopen jaren verbouwde ELI Play al meerdere malen de productiefaciliteit aan de Steenoven. Door de gestaag toenemende vraag heeft het bedrijf nu echter de beslissing genomen de stap te zetten naar een nieuw pand. René van de Ven, Managing Director van ELI Play, is ervan overtuigd dat het nieuwe pand de ruimte geeft om haar groei ambities waar te maken: “ ELI Play heeft als doel de meest gewilde speel- en sportomgevingen te ontwerpen en te produceren, waarmee kinderen en volwassenen keer op keer plezier beleven”. De nieuwe locatie biedt ruimte voor een forse groei en stelt ELI Play in staat klanten haar producten in real-time te laten beleven in het nieuw in te richten Sports & Play Lab.” Wij zijn blij dat we dankzij Jos van der Heijden kunnen verhuizen naar een nieuw modern pand aan de Korenmolen te Boxtel. We hopen hiermee een impuls te kunnen geven aan de werkgelegenheid in de regio onder meer door een samenwerking met Van der Heijden Transport voor onze logistiek, nationale en internationale transporten.”

Rond de zomer zal ELI Play verhuizen naar Boxtel. In het derde kwartaal van het jaar stelt het bedrijf haar bedrijf open voor leveranciers, klanten, familie en andere geïnteresseerden. Wilt u ook deelnemen aan een van deze dagen, meld u dan alvast aan via samantha@eliplay.eu