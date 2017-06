Nieuwe meerdaagse fietsroute langs Natuurkampeerterreinen

Voor wie graag meerdaagse fietstochten maakt met een tentje achterop is er een nieuwe fietsroute: de Natuurkampeerroute Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. De route voert langs zes Natuurkampeerterreinen en is de vijfde in de serie Natuurkampeerroutes die zijn ontwikkeld door Stichting De Groene Koepel in samenwerking met Stichting Landelijk Fietsplatform.

Fietsroute Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden

Water staat centraal in deze meerdaagse fietsroute langs Natuurkampeerterreinen in Zeeland en Zuid-Holland. Je fietst over alle schiereilanden in het gebied, met brede stranden, uitgestrekte polders en onverwachte kreken en welen. De zee is nooit ver weg. De route is gemaakt op basis van het knooppuntennetwerk en begint en eindigt bij Station Bergen op Zoom. Fietsers kunnen op elk gewenst punt starten en eindigen. In de routefolder is extra informatie opgenomen over de cultuurhistorie rond een aantal Natuurkampeerterreinen. Er zijn twee versies van deze route: een zomerversie (tussen 9 juli en 30 augustus) en een versie voor buiten deze periode, voor wanneer de veerpont tussen Perkpolder en Hansweert (Kruiningen) niet vaart. In dat laatste geval maak je een rondje door Zeeuws-Vlaanderen en ga je met dezelfde veerboot terug naar Zuid-Beveland.

Update Natuurkampeerroutes

De overige vier Natuurkampeerroutes – Overijssel, Groningen, Friesland en de Achterhoek – zijn geactualiseerd. De Natuurkampeerroutes zijn geschikt voor zowel beginnende fietsers als ervaren fietsers. Alle routes zijn ongeveer 300 kilometer lang en de lengte van de dagetappes kan naar eigen inzicht bepaald worden. De Natuurkampeerterreinen in de routes hebben allemaal het Fietsers Welkom-label. Er zijn extra voorzieningen voor fietsers, zoals bijvoorbeeld picknicktafels en slechtweervoorzieningen. Tot 19.00 uur wordt er een plekje vrijgehouden voor fietskampeerders. De Natuurkampeerroutes zijn te vinden op www.nederlandfietsland.nl/natuurkampeerroutes en hebben een downloadbare routefolder en gps-bestand. Klik hier voor informatie.