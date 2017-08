Nieuwe veiligheidskleding van Husqvarna

Tech-Knee bescherming

De Zweedse producent Husqvarna vernieuwt het volledige assortiment beschermkleding. Er zijn vier kledinglijnen: Technical Extreme, Technical, Functional en Classic. Ze zijn ontwikkeld voor de boomverzorger, bosbouwer tot de incidentele gebruiker. Een belangrijke innovatie vindt plaats bij de Technical Extreme veiligheidsbroek: de introductie van Tech-Knee.



Tech-Knee

De Tech-Knee biedt een nog betere kniebescherming tijdens het werken met de kettingzaag dankzij de extra vezellagen. Deze verhogen de veiligheid, vooral in houdingen waarbij de broek zich strak rond de knie spant. De volledige kniezone is voorgevormd en garandeert een perfecte pasvorm. Ook in natte omstandigheden is het comfortabel werken met Tech-Knee dankzij de waterbestendige binnenvoering en een waterafstotende buitenlaag. De knieën blijven dus droog, zelfs als je regelmatig knielt op een natte ondergrond.

Comfort

De nieuwe beschermkleding van Husqvarna is ontwikkeld voor elk type gebruiker – professional of particulier. Behalve een moderne pasvorm bieden de kledinglijnen optimale bewegingsvrijheid en comfort in alle seizoenen. Bijvoorbeeld door ventilatiegaten en -ritsen, reflecterende strips en enkelbanden tegen insecten. De stoffen zijn sterk, licht en waterafstotend. De maten variëren van S tot XXL.

Kijk voor meer informatie over alle beschermkleding en een dealeroverzicht op www.husqvarna.nl.