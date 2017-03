Nu ook vakantie vieren in Tiny House mogelijk

Elke zondagmiddag ‘Tiny Open House’ op de Veluwe!

Op DroomPark De Zanding zijn de eerste Tiny Houses gearriveerd. Dit betekent dat het voor het eerst mogelijk is om in een vakantie of tijdens een weekendje weg het echte ‘Tiny House gevoel’ te beleven. Tiny Houses zijn kleine maar volledig volwaardige woningen. Ze zijn slim en ecologisch verantwoord gebouwd en zo neergezet dat er een community sfeer ontstaat. De locatie van DroomPark De Zanding, het neusje van de zalm op de Veluwe, leent zich hier optimaal voor. Op zondagmiddagen is iedereen van harte welkom om groots te komen genieten van het Tiny House effect. Het Tiny House concept is komen overwaaien uit Amerika en staat symbool voor een nieuwe manier van wonen. De huisjes zijn innovatief en duurzaam van opzet en zorgen door hun kleine maar optimaal benutte ruimte voor een minimale ecologische voetafdruk. Dat spreekt jonge mensen aan, maar ook eigentijdse, eigenzinnige ouderen. Enerzijds is er het gevoel van eenvoud en natuurlijkheid, anderzijds zorgen moderne technische snufjes en een slim design voor een hypermoderne uitstraling. Bij de recreatiehuisjes op DroomPark De Zanding wordt geëxperimenteerd met palletkachel, elektrische verwarming en zonnepanelen. De gebruikte materialen zijn ecologisch verantwoord en de indeling en uitstraling zijn speels. Het ‘we-gevoel’ dat de Tiny Houses bewoners delen, komt bovendien tot uitdrukking door de community-sfeer op het park. Bankjes, terrassen en barbecues delen, biedt ruimte voor het nieuwe chillen.

Nieuwe wending

DroomParken (met 12 recreatieparken door heel Nederland) is de aanbieder die de vertaalslag van de ‘Tiny House movement’ maakt naar de recreatiebranche. Kees Griesdoorn, algemeen directeur van DroomParken: “Wij zijn als onderneming al langer bezig met duurzaamheid en moderne materialen en voelen ons gegrepen door dit nieuwe concept. Vakantie vieren is zoiets super positiefs en wat is er dan leuker om gelijkgestemden te ontmoeten en het allemaal nóg fijner en vrolijker te maken?” Het minder-wordt-meer-concept is verleidelijk. Minder spullen, meer overzicht, minder investering en meer geld overhouden voor andere bezigheden. Eigentijdser kan niet. Vanaf nu kunnen nieuwsgierige mensen elke zondagmiddag op DroomParken een kijkje komen nemen tijdens het ‘Tiny Open House’. Kees Griesdoorn: “Het is iets voor speelse, vrije mensen die lekker zichzelf kunnen zijn. Echt, hier word je zó blij van!”

DroomPark De Zanding ligt net buiten het Veluwse dorpje Otterlo (Vijverlaan 1, 6731 CK) nabij Het Nationale Park De Hoge Veluwe.