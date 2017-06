Veel Pinksterplezier in Nederlandse dagattracties

Binnen- en buitenlandse bezoekers genoten dit Pinksterweekend van onze prachtige Nederlandse dagattracties

De dagattracties hebben een uiterst bevredigend Pinksterweekend achter de rug. In alle bedrijven van de Club van Elf waren de resultaten beter dan verwacht en boven vorig jaar. Ook was de spreiding over de verschillende dagen veel beter dan vorige jaren als gevolg van een steeds verdere toename van online reserveringen. De bezoekers hadden een geweldige tijd mede door de investeringen in nieuwe attracties of tentoonstellingen, zoals Drakennest in Attractiepark Hellendoorn, de Triton glijbaan in Duinrell’s Tikibad, NeuroGen in Walibi Holland en natuurlijk de reuzenpanda’s in Ouwehands Dierenpark.De verblijfsaccommodaties zoals het nieuwe Loonsche Land van de Efteling maar ook bungalows bij andere attractieparken waren volledig bezet. Een dagje uit met overnachting wordt ook in Nederland steeds populairder. De volgende dagattractiebedrijven zijn aangesloten bij de Club van Elf: Apenheul, Diergaarde Blijdorp. Koninklijke Burgers’ Zoo, Stromma (voorheen Canal Company), Duinrell, Efteling, GaiaZOO, Heineken Experience, Avonturenpark Hellendoorn, Keukenhof, Madame Tussauds, Madurodam, Nederlands Openluchtmuseum, Ouwehands Dierenpark Rhenen, Rijksmuseum, Het Scheepvaartmuseum, Attractie & Vakantiepark Slagharen, Het Spoorwegmuseum, Toverland, Walibi Holland, Wildlands Adventure Zoo Emmen.