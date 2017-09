Provincie zoekt Bedrijvig Groen

De provincie Noord-Holland zoekt uitvoerbare ideeën om meer groen op bedrijventerreinen te krijgen. Het beste idee wordt op kosten van de provincie uitgevoerd.

De provincie Noord-Holland heeft onder de naam Bedrijvig Groen een prijsvraag uitgeschreven om bedrijventerreinen groener en daarmee aantrekkelijker te maken voor mens en dier. De drie beste ideeën worden beloond met een geldprijs van resp. € 1.500, € 1.000 en € 500. Ook is er subsidie beschikbaar om de drie beste ideeën daadwerkelijk uit te voeren. Op deze manier draagt de provincie bij aan de biodiversiteit in Noord-Holland. Groen is belangrijk voor het welzijn van mens en dier. Je vindt het overal. Niet alleen in natuurgebieden, parken en weilanden, maar ook in tuinen, op balkons en langs wegen. En al die groene oases vormen samen belangrijke verbindingsroutes voor vlinders, bijen en andere kleine dieren. Ook de Noord-Hollandse bedrijventerreinen kunnen daar een rol in spelen. Een moestuin naast het bedrijf bijvoorbeeld, een bloeiende bloementuin om in te pauzeren of plantenbakken op het dakterras. Op die manier versterken we met elkaar de biodiversiteit in Noord-Holland. Ter inspiratie organiseert de provincie Noord-Holland op 13 september op het provinciehuis in Haarlem een kenniscafé over Bedrijvig Groen. Klik hier voor meer informatie.