Roompot organiseert obstacle run en ATB-tocht door Drenthe

In het weekend van 30 september en 1 oktober vindt in de Hunze een sportief buitenweekend plaats waaraan het hele gezin plezier kan beleven. Een obstacle run over drie afstanden en drie verschillende parcoursen vormt het hoogtepunt van dit outdoor weekend. De ATB-tocht van 15 kilometer over het strand op zondag is een echte uitdaging voor de doorgewinterde terreinfietser. Roompot Vakanties organiseert dit jaar voor het eerst het Hunze Outdoor Weekend, waaraan het hele gezin kan deelnemen. Zo is er voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën een speciale run van 2 en 4 kilometer door de Hunze, voorafgaand aan de grote run van 8 kilometer voor volwassenen door het Drentse landschap. De ATB-tocht op zondag vindt plaats op het strand onder leiding van fietsspecialist Egbert Egberts. Tijdens een speciale ATB-kidsclinic later op de dag leren kinderen fietsen op een mountainbike en kunnen ze racen over een speciaal aangelegd parcours.

Programma zaterdag 30 september

10.00 uur: Start Hunze Outdoor Kiezelrun (2 km, 8+) 11.30 uur: Start Hunze Outdoor Keirun (4 km, 12+) 14.00 uur: Start Hunze Outdoor Hunebedrun (8 km, 18+) Het is mogelijk om tot een half uur van tevoren in te schrijven op Vakantiepark Hunzedal in Borger. Vooraf inschrijven is ook mogelijk en aan te raden.

Programma zondag 1 oktober

10.00 – 11.00 uur: Start ATB-tocht (15 km, meerdere rondes mogelijk) Het is mogelijk om tijdens het weekend van vrijdag 29 september tot en met zondag 1 oktober te verblijven in Vakantiepark Hunzedal in Borger voor een compleet verzorgd sportief weekend. De obstacle run en de ATB-tocht zijn openbare evenementen en voor iedereen toegankelijk. Bezoekers van het park kunnen echter rekenen op vele extra’s, zoals activiteiten van Koos Konijn voor de kinderen, een heus survival buffet na de obstacle run, een aquarun in het zwembad en een mini-disco.