Roompot Vakanties helpt meer dan duizend gezinnen

Eerste Koos Konijn Foundation Vakantiehuis opent 20 mei in Weert

Roompot Vakanties gaat tien goededoelhuizen openen op diverse vakantieparken en stelt de woningen beschikbaar aan de Koos Konijn Foundation. Hierdoor kunnen jaarlijks ruim duizend gezinnen die te kampen hebben met ziekte of financiële problemen, gratis op vakantie. Het eerste huis opent zaterdag 20 mei 2017 op vakantiepark Weerterbergen. Diverse landelijke goede doelen hebben interesse getoond om samen te werken met de foundation. De Koos Konijn Foundation is een initiatief van Roompot Vakanties dat zich inzet voor mensen voor wie op vakantie gaan niet vanzelfsprekend is. De foundation bestaat één jaar en heeft inmiddels ruim dertig gezinnen die een zware periode doormaakten een vakantie geschonken. “De foundation zorgt ervoor dat mensen met een ziekte, financiële zorgen of tegenslagen even een paar dagen onbezorgd kunnen genieten”, aldus woordvoerder Marc Volleman van Roompot Vakanties. “Er even tussenuit gaan om energie op te doen en afstand te nemen van alle spanningen.” Na een succesvolle pilot van een jaar gaat de foundation het nu groter aanpakken. Door de opening van het eerste Koos Konijn Foundation Vakantiehuis dat 365 dagen per jaar open zal zijn kunnen binnenkort ruim honderd gezinnen genieten van een vakantie. In totaal komen er tien huizen door heel Nederland, waarvan de laatste in 2022 de deuren opent.

Opening eerste goededoelhuis

De Koos Konijn Foundationhuizen worden volledig gerestyled en in de stijl van mascotte Koos Konijn ingericht. Het eerste goededoelhuis staat op vakantiepark Weerterbergen en is een vrijstaande, gelijkvloerse woning die geschikt is voor maximaal zes personen. Meer dan vijftig leveranciers en sponsors hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het huis. Op 20 mei 2017 opent de Weertse wethouder Martijn van den Heuvel samen met Marc Volleman van Roompot Vakanties het Koos Konijn Foundation Vakantiehuis. Het huis wordt medio juni voor het eerst in gebruik genomen. In hetzelfde weekend vindt ook het Koos Konijn Fanweekend plaats op vakantiepark Weerterbergen. Van vrijdag 19 tot en met maandag 22 mei 2017 kunnen kinderen deelnemen aan allerlei gratis activiteiten die in het teken staan van mascotte Koos Konijn en zijn fans.