Schaatsen in Het Spoorwegmuseum

De ijsbaan is klaar voor Winter Station, het gezellige familie-evenement van Het Spoorwegmuseum. Van 24 december 2016 t/m 8 januari 2017 brengen ontelbare lampjes, kerstdecoraties en een antieke carrousel het museum in een romantische kerstsfeer. Hoogtepunt is de ijsbaan waar bezoekers lekker kunnen schaatsen rondom een antieke stationsbank. Schaatsen zijn gratis te leen. Iedere dag is er een wisselend programma met livemuziek, kinderactiviteiten en lekker eten.

Programma

Vanaf zaterdag 24 december is er dagelijks een gevarieerd programma. Op het podium in de grote hal is er livemuziek, tussen de treinen staat een draaiende bar. Buiten op de draaischijf staat het restauratierijtuig van Wagon Lits, hier kunnen bezoekers genieten van een kopje erwtensoep of een Croque Monsieur. Op het buitenterrein zijn oliebollen en broodjes braadworst te krijgen. In de luifeltent zorgt een accordeonspeler voor gezelligheid, kinderen kunnen gratis marshmallows roosteren boven het kampvuur. Annemiek en dochters zorgen tegen een kleine vergoeding voor het schminken en tattoos en natuurlijk is de antieke carrousel weer volop in bedrijf.

IJsbaan en tentoonstelling

Op de sporen bij het Strikkershuis ligt een ijsbaan van ruim 500 vierkante meter. Schaatsen zijn gratis te leen. Voor de kinderen die nog moeten leren schaatsen zijn er rekjes en sleetjes. Nieuw dit jaar is het kerstpostkantoor waar (wens)kaartjes kunnen worden versierd en verstuurd. De hele kerstvakantie is ook de tentoonstelling ‘Utrecht Centraal’ te zien over de geschiedenis van het drukste spoorknooppunt van Nederland. Klik hier voor meer informatie.