Segway breidt de mini-serie uit

Op de IFA-beurs, voegt Segway twee nieuwe zelfbalancerende voertuigen toe aan haar consumentenlijn. ’s Werelds toonaangevend leverancier van persoonlijk elektrisch vervoer introduceert de Segway miniLITE en de Segway miniPLUS, welke samen met de reeds op de markt zijnde miniPRO de mini-serie vormen. “Onze visie is de manier waarop mensen reizen te veranderen. We willen reizen en persoonlijke mobiliteit een aangename en unieke ervaring maken en tevens een milieuvriendelijke manier om van A naar B te komen,” zegt Dennis Hardholt, President, Segway Europe B.V. “Met het introduceren van onze mini-serie, integreren we niet alleen interactief vervoer met de nieuwste technologie, maar hebben we nu ook producten die in het dagelijks leven door de hele familie te gebruiken zijn.” De Segway miniLITE heeft een maximale snelheid van 16 km/u met een bereik van circa 18 km* en kan nauwkeurig bestuurd worden door middel van kniebesturing. Het voertuig heeft aanpasbare LED verlichting en het kniestuur kan tevens dienen als handvat waarmee de miniLITE eenvoudig opgetild kan worden. De besturingsdetectie zorgt ervoor dat een hoge mate van stabiliteit gewaarborgd wordt, waardoor vallen kan worden voorkomen. Grotere en bredere wielen maken het reizen over zelfs de meest ruige terreinen een comfortabele en stabiele ervaring waarbij balans altijd behouden blijft. De miniLITE is een veiliger en leuker alternatief voor een hoverboard, en is daarmee het ideale cadeau voor kinderen en tieners. De Segway miniPLUS is het meest exclusieve voertuig binnen de mini-serie. Met unieke eigenschappen zoals de ‘Follow me’-modus, welke aangestuurd kan worden met de bijgeleverde afstandsbediening. Het product is niet alleen ontworpen als functioneel voertuig, maar fungeert tevens als de ideale reisgenoot. De zelfbalancerende miniPLUS kan 20 km/u en heeft een bereik van maar liefst 35 km*. Daarnaast kan ook hiervan de LED verlichting volledig naar smaak gepersonaliseerd worden. Klik hier voor meer informatie.