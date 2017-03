SnowWorld viert feest!

Met de benoeming van beste skihal van Nederland, België èn Duitsland heeft SnowWorld wat te vieren. En wie een feestje geeft trakteert. Op 1 april staat er voor alle gasten in de Skybar in Zoetermeer een overheerlijke gratis apfelstrudel klaar. De Skybar, die sinds december 2016 is geopend, is een unieke horecalocatie op 80 meter hoogte, bovenaan de nieuwe verlengde piste. Skiërs en snowboarders konden al enige tijd genieten van de Skybar, die tot nu toe alleen te bereiken was via de piste. Vanaf 1 april is de Skybar ook bereikbaar van buitenaf! Vanaf die dag kan iedereen genieten van de Skybar, en het bijbehorende terras met spectaculair uitzicht over het Groene Hart. Oprichter en eigenaar van SnowWorld Koos Hendriks zal, samen met de burgemeester van Zoetermeer, Charlie Aptroot, op 1 april om 12.00 uur de buitentrap naar de Skybar officieel openen. Ook zal de officiële ingebruikname van het hoogste openbare toilet van Zoetermeer die dag plaatsvinden. Met recht een unieke locatie, want wie wil er nou niet ook daar genieten van het meest spectaculaire uitzicht van Zoetermeer en omstreken? Iedereen is welkom om de opening van de trap bij te wonen en natuurlijk om te genieten van de Skybar, het terras en het weidse uitzicht.

Klik hier voor informatie.