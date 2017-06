Spierathlon 10 juni 2017

Diverse topsporters verschijnen aanstaande zaterdag aan de start van de Spierathlon. Een 1/8e triathlon voor kinderen met of zonder een spierziekte onder begeleiding van een volwassene. Onder andere ambassadeurs Ronald de Boer, Jeroen Zoet en Marianne Timmer doen mee met een kind met spierziekte.

De Spierathlon is een 1/8 triathlon voor kinderen met of zonder een spierziekte onder begeleiding van een volwassene. De Spierathlon vindt dit jaar voor de derde keer plaats in Ouderkerk aan de Amstel bij de Ouderkerkerplas. Hier zullen in teamverband families met kinderen (met of zonder spierziekte) op 10 juni aanstaande 500 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km hardlopen om geld op te halen voor kinderen met een spierziekte. Bij kinderen met een spierziekte trekt de volwassene het kind voort in een boot bij het zwemmen, wordt er op een aangepaste duofiets gefietst en duwt de volwassene het kind in een rolstoel voort bij het hardlopen. Hierdoor wordt het voor hen ook mogelijk om mee te sporten. Ook diverse topsport-ambassadeurs van Spieren voor Spieren gaan de uitdaging aan en leggen samen met een kind met een spierziekte deze 1/8e triathlon af. Onder hen (oud) voetballers Ronald de Boer en Jeroen Zoet, oud-beachvolleyballer Reinder Nummerdor, oud-schaatsster Marianne Timmer, hockeyster Joyce Sombroek, roeister Maaike Head, waterpoloster Iefke van Belkum en paralympisch tri-atlete Saskia van den Ouden. Klik hier voor informatie.