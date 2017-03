The VR Room brengt Virtual Reality naar hartje Amsterdam!

Virtual Reality komt naar de Amsterdamse binnenstad! Op vrijdag 31 maart opent de eerste high-end Virtual Reality kamer in het centrum van Amsterdam haar deuren. Bewapend met de modernste VR-technieken duiken bezoekers een compleet nieuwe wereld in. Over de kop gaan in een VRollercoaster, vuurballen uit je handen schieten of midden in een actiescène gedropt worden; het is een greep uit het ruime aanbod VR-ervaringen die in The VR Room beleefd kunnen worden.

Unieke ervaring in Amsterdamse binnenstad

Eindelijk is er in de Amsterdamse binnenstad een mogelijkheid om de virtuele werkelijkheid te ervaren. Wouter van den Bijgaart, eigenaar en oprichter van de Utrechtse startup The VR Room, sloeg de handen ineen met bed & breakfast eigenaar James Evans en ondernemer Arnoud van der Werf om het concept naar Amsterdam te brengen. Na maanden van voorbereiding mag het resultaat in Amsterdam er wezen: in een monumentaal pand aan de Keizersgracht is een van de kamers omgetoverd tot een waar VR-paradijs.

Moderne technologie in relaxte huiskamer

Wie het statige pand binnenstapt moet even met de ogen knipperen. In tegenstelling tot andere VR-initiatieven, waar futuristische of apocalyptische tonen de boventoon voeren, onderscheiden de kamers van The VR Room zich juist door haar warme huiskamergevoel. Van der Werf, manager van The VR Room Amsterdam, benadrukt het belang hiervan: “Een andere wereld induiken is spannend en intensief. Wij willen dat bezoekers na elke indrukwekkende VR-ervaring in een vertrouwde omgeving op adem kunnen komen. Op onze comfortabele zitbank kunnen ze even bijtanken om daarna snel weer terug de VR-wereld in te kunnen duiken.”

Over The VR Room

Voor ieder persoon is een op maat gesneden VR-programma beschikbaar, waardoor The VR Room een divers publiek aantrekt. Zo kunnen jongeren zich uitleven met de wildste games, terwijl de oudere bezoeker een virtuele vakantie ervaart of gaat diepzeeduiken. The VR Room maakt daarbij gebruikt van de meest geavanceerde VR-technologie, waarbij bezoekers onderling de headset afwisselen. Dit is bewust gedaan, zo laat eigenaar Van den Bijgaart weten. “De VR-ervaringen zijn zó indrukwekkend, dat afwisseling noodzaak is. Onze headsets zijn dan ook niet te vergelijken met de eenvoudige mobiele brillen in de winkels of VR-bioscopen. Bovendien, je vriend of collega zien opschrikken van virtuele zombies is minstens zo leuk!”

The VR Room Amsterdam bevindt zich op Keizersgracht 23 en is dagelijks geopend van 11:00 tot 23:00. Klik hier voor informatie.