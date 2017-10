Vakantiewoning in Spanje meest in trek, Nederland en Frankrijk volgen

Zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Second Home Beurs

Wie een vakantiewoning wil aanschaffen, doet dat het liefst in Spanje. De Costa Blanca en Costa del Sol zijn verreweg de meest populaire kuststreken. Na Spanje volgen Nederland en Frankrijk als voorkeurslanden voor een tweede woning. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Second Home, de beurs voor advies over en aanbod van een tweede woning in binnen- en buitenland.

Rust en ruimte in combinatie met een goede investering is wat veel Nederlanders vinden in een tweede huis. Het merendeel koopt een vakantiewoning voor zowel eigen gebruik als verhuur. Het verhuren van de woning wordt door meer dan de helft van de eigenaren uitbesteed door de hulp van een verhuurorganisatie in te schakelen. Het gaat hierbij om verschillende typen vakantiewoningen, van luxe villa’s aan de kust van Spanje of Frankrijk tot knusse chalets in de Alpen. Maar ook Nederland is erg in trek. Zeeland en Gelderland zijn populaire provincies voor de aanschaf van een vakantiewoning.

Beursbezoek als oriëntatie

Voor de aanschaf van een vakantiewoning wordt gemiddeld € 344.000 uitgegeven. De grootste groep kopers heeft een budget van tussen de € 100.000 en € 200.000. Bijna 50% van de geïnteresseerden in een vakantiewoning overweegt binnen 12 maanden daadwerkelijk een tweede woning aan te schaffen. Om zich te oriënteren verkiest maar liefst 60% van de respondenten het bezoeken van een beurs boven bijvoorbeeld open dagen van makelaars. Zo is de Second Home Beurs al jaren goedbezocht. Tom van den Brink, Exhibition manager: “Elke beurseditie ontvangen we meer bezoekers. We merken dat de vraag nog steeds toeneemt. En ook is er meer aanbod. Of je nu op zoek bent naar een tweede woning om te genieten van een prachtige vakantie of een tweede huis eerder ziet als een investering, in beide gevallen blijft het enorm belangrijk om je goed te informeren alvorens over te gaan tot een aankoop. De beurs is de uitgelezen kans om het aanbod van vakantiewoningen in meer dan 25 landen te ontdekken. Dit aanbod varieert van luxe villa’s aan de kust tot kleine chalets in wintersportgebieden, in Nederland, Europa en daarbuiten.” Tijdens de Second Home beurs van 6 t/m 8 oktober wordt de kennis van makelaardijen, agenten, projectontwikkelaars, beheer- en verhuurorganisaties, financiële dienstverleners, hypotheekverstrekkers en juridische en fiscale adviseurs samengebracht onder één dak. Ook zijn er seminars om te volgen. Van lezingen over financieringsmogelijkheden en fiscale aspecten die bij een tweede woning om de hoek komen kijken tot inspirerende sessies over kopen en wonen in een ander land.

De 45ste editie van de Second Home beurs vindt plaats van vrijdag 6 t/m zondag 8 oktober in Jaarbeurs Utrecht.

Toegangskaarten kunt u met korting downloaden via https://www.secondhome.nl.

