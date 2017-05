Vakantiewoningen in trek bij particuliere beleggers

6,5% netto vast rendement tegenover minder dan 1% bij de bank

Er is een stormloop ontstaan op nieuwe vakantiewoningen aan de Zeeuwse kust. Door de lage rentestand op zowel spaarrekeningen als hypotheekfinancieringen is het voor consumenten een manier om toch een goed rendement op hun spaargeld te behalen. Het effect wordt versterkt door de sterke toename van het toerisme naar de Nederlandse kust.

Vakantiehuizen aan de kust zijn ook populair bij onze zuiderburen. Bijna een kwart van de kopers van het nieuwe vakantieresort Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad is Belg. Sinds het najaar is meer dan 70 procent van de vakantiewoningen in de eerste fase verkocht. Daar waar alle Nederlandse banken de rente op spaarrekeningen recent hebben verlaagd naar minder dan één procent, garandeert Roompot Vakanties een netto rendement van 5 tot 6,5 procent op de aankoopprijs gedurende vijf tot tien jaar. Een grote Nederlandse bank verlaagde zijn spaarrente half maart zelfs naar nul procent. Dit alles jaagt de stormloop op vakantiewoningen verder aan. Roompot Projects, de nieuwe projectontwikkelingstak van Roompot Vakanties, merkt dagelijks het effect van de historische lage rente op spaarrekeningen, in combinatie met het eigen sterke vakantieproduct. Roompot Projects directeur Yoeri Kambier: “Op de bankrekening doet het geld van de mensen bijna niets meer. De beurs vinden ze vaak wat ingewikkeld. Vastgoed in Spanje of Portugal zien ook steeds minder mensen zitten: men zoekt wat in de buurt. Daar komt bij dat de economie aantrekt en de mensen makkelijker geld uitgeven.” Opvallend is dat door de lage rentestand juist ook hypotheekfinancieringen erg in trek zijn. 58 procent heeft voor de aankoop van de vakantiewoning een hypotheek afgesloten. “Er zijn op dit moment tal van kopers die het geld hebben liggen maar toch financieren om het hefboomeffect te creëren”, aldus Kambier. Het rendement op het door de koper geïnvesteerde vermogen kan zo oplopen tot boven de 10 procent. Volgens de directeur van Roompot Projects lag het aantal kopers met een hypotheek circa vijf jaar geleden lager.

Toename toerisme naar de kust

Het effect wordt nog verder versterkt door de sterke toename van het toerisme naar de Nederlandse kust, met name ook door Duitsers, waardoor de verhuurmogelijkheden van de vakantiewoningen ook sterk in de lift zitten. Lees: een steeds hoger rendement. De trek van de (buitenlandse) toeristen naar de (Zeeuwse) kust wordt nog eens versterkt door de onrust in Turkije en Egypte. Belgen nemen een stevig deel voor de sterke groei van het aantal huizenkopers voor hun rekening. Kambier vertelt dat vijf jaar geleden minder Belgen deel uitmaakten van het totaal aantal kopers van Roompot-vakantiewoningen. Dit aantal is nu gestegen tot 23 procent. (Percentages kopers op vakantieresort Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad). Volgens hem komt dat onder andere door de dichte bebouwing en exorbitant hoge prijzen in België de laatste jaren. “Daarnaast is en heeft de Belg de Nederlandse kust steeds meer ontdekt.”

300 banen in Nieuwvliet

De eerste paal voor het nieuwe vakantieresort van Roompot Vakanties in Nieuwvliet-Bad gaat op 19 mei de grond in. De grondwerkzaamheden voor de aanleg van het park zijn onlangs gestart. De verwachting is dat eind 2017 de eerste gasten op vakantieresort Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad hun vakantie kunnen doorbrengen. Het nieuwe vakantieresort zal na oplevering bij een gemiddelde bezetting zo’n 2500 tot 3000 gasten per dag aantrekken. Het park in Nieuwvliet zal ongeveer 300 directe en indirecte banen op het park zelf en bij toeleveranciers opleveren. Ook het regionale bedrijfsleven, zoals de horeca en detailhandel, in Nederland én België gaat hier het hele jaar van meeprofiteren. Zo wordt voor de bouw van het nieuwe resort vooral samengewerkt met partijen uit de regio. De investering van ruim 125 miljoen euro zal dan ook voor een groot deel ten goede komen aan de regionale economie. Het park ligt vlak bij het strand en toeristische trekpleisters als Gent, Brugge, Knokke, Sluis, Cadzand en Breskens. In totaal komen er 562 accommodaties, waaronder 202 lodges, 40 beachhouses en 320 vakantiewoningen. Deze bieden ruimte aan 4 tot 16 personen. In de eerste fase worden 40 beachhouses, 63 woningen en 63 lodges opgeleverd.