Vernieuwd, eigentijds, fris TuinIdee

De volgende editie van TuinIdee vindt van 22 t/m 25 februari 2018 plaats in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch. Met een nieuw team en een nieuwe kwarteeuw start organisator 2XPO B.V. met een vernieuwd concept. Dit concept biedt voor de komende edities dé ingrediënten voor een succesvol, vruchtbaar en vernieuwend event waar beleving en inspiratie centraal staan. Ook de verbouwing van de Brabanthallen met het nieuwe centraal gelegen ontmoetingsplein van ruim 7.000 m2 biedt voor de aankomende editie ongekende mogelijkheden.

Geen standaard event

“We willen een nieuw, eigentijds, fris TuinIdee neerzetten waarmee we het publiek verrassen. We willen deelnemers aantrekken die met een goed verhaal en een optimale merkbeleving bezoekers inspiratie bieden en hun tuinwensen laten uitkomen” aldus Jennie Elzinga, manager 2XPO. Om van de ene beleving in de andere te vallen, wordt de vloer niet ingedeeld op thema’s, maar het aanbod op categorieën, die op een slimme plek over de vloer worden verdeeld. De categorieën zijn:

Tuinmeesters

Genieten en onderhouden

Buiten is het nieuwe binnen

Voor het hele gezin

Eetbare tuin

Duurzame tuin

Exclusive

Hoofdrol voor nieuw ontmoetingsplein Brabanthallen

Eind 2017 krijgt Brabanthallen ’s-Hertogenbosch een nieuwe grootse hoofdentree. Het huidige U-vormige middenterrein van ruim 7.000 m2 wordt overkapt met een lichtdoorlatend dak. Deze nieuwe entree zal op TuinIdee 2018 een hoofdrol spelen als verbinding naar de vele m2 tuininspiratie. De tuinen worden hiermee letterlijk en figuurlijk weer centraal gesteld.

Maatwerk

Sinds de afgelopen editie zijn er veel nieuwe gezichten bij organisator 2XPO. Met veel enthousiasme gaat het nieuwe team de komende maanden van start om het vernieuwde concept bij haar relaties te presenteren. Ze ondersteunen deelnemers om een ultieme merkbeleving neer te zetten voor tuinliefhebbers met én zonder groene vingers, wonend binnen óf buiten de stad. Een merkbeleving die aansluit op de laatste trends en ontwikkelingen in de tuinsector.

TuinIdee

TuinIdee is het event dat jaarlijks dé start van het tuinseizoen markeert. Met zo’n 200 aanbieders van topmerken biedt het event bezoekers vier dagen lang de ultieme tuinbeleving. Van professioneel advies en praktische workshops tot onmisbare gereedschappen en exclusieve apparaten. In de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch draait van 22 t/m 25 februari 2018 alles om beleven en inspireren, om de zintuigen te prikkelen. Nieuwe ideeën opdoen. Wie van tuinieren houdt, start het seizoen bij TuinIdee.