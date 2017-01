Vijf parken op schiereiland Jutland

De vijf vakantieparken van Dayz op het Deense schiereiland Jutland zijn nu boekbaar bij Landal onder de naam Dayz by Landal GreenParks. De parken zijn sinds een half jaar onderdeel van Landal GreenParks en bieden in totaal ruim duizend vakantiewoningen.De Deense vakantieparken zijn gelegen op prachtige locaties aan de kust, in de bossen, of in een landelijke omgeving op het schiereiland Jutland dat bekend staat om de witte zandstranden, vissersdorpen en authentieke badplaatsen. De Deense parken sluiten goed aan bij de overige vakantieparken van Landal GreenParks en zijn populair vanwege de uitstekende accommodaties, de uitgebreide voorzieningen, de kindvriendelijkheid en de ligging midden in de natuur. De vakantiewoningen zijn geschikt voor 4 tot 14 personen en voorzien van alle comfort. De parken van Dayz by Landal GreenParks bieden een ruime keuze aan binnen- en buitenactiviteiten, waaronder subtropische waterparadijzen, wellnessfaciliteiten, kanoën, klimmen, tennis, voetbal, bowling en uiteraard badminton, wat in Denemarken de nationale sport is. Bovendien liggen de parken niet ver van populaire attracties als LEGOLAND®, Djurs Sommerland, Skandinavisk Dyrepark en Ree Park. “We voegen vijf prachtige vakantieparken toe op een voor Landal nieuwe bestemming: Denemarken. Dat zal veel van onze gasten aanspreken; Denemarken is niet voor niets bijzonder populair bij Nederlandse en Duitse vakantiegangers,” aldus Erik van Essen, commercieel directeur van Landal GreenParks. Klik hier voor informatie.