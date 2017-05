Wetenschappers beantwoorden leuke, rare en bijzondere kindervragen in NEMO

Tijdens de Klokhuis Vragendag op 25 juni met Bart, Nienke, Pascal en Sosha

Hoeveel water heb je nodig om de zon te blussen? Waarom moeten we slapen? Gaan robots al ons werk overnemen? Op zondag 25 juni wordt tijdens de Klokhuis Vragendag in NEMO Science Museum antwoord gegeven op deze, en héél veel andere ingezonden vragen. Dus zit je al heel lang met een technische vraag of een wetenschappelijke kwestie? Dan is dit je kans! Stuur jouw vraag in via www.nemosciencemuseum.nl/klokhuis en win 2 vrijkaartjes voor het museum en een ontmoeting met een wetenschapper die jouw vraag gaat beantwoorden op 25 juni. Insturen is mogelijk tot en met 21 mei.

Mini cursus: Hoe word ik een wetenschapper?

Ontdek dit jaar tijdens de Klokhuis Vragendag of je het in je hebt wetenschapper te worden. Tijdens de minicursus vertelt een wetenschapper hoe echt wetenschappelijk onderzoek werkt. Ook kun je op 25 juni meedoen aan de spectaculaire Vraag-Maar-Raak show, waarbij wetenschappers worden uitgedaagd om binnen korte tijd een helder antwoord te geven op vragen uit de zaal. En speel de Klokhuis quiz, of ga op de foto met je favoriete Klokhuispresentatoren: Sosha Duysker, Bart Meijer, Pascal Tan en Nienke de la Rive Box.

Over de Klokhuis Vragendag

Tijdens de Klokhuis Vragendag staan elk jaar kindervragen centraal. Wetenschappers worden uitgedaagd om alle vragen ook echt te beantwoorden. Met behulp van attributen, proefjes en demo’s proberen de wetenschappers vragen te beantwoorden en te illustreren. Zondag 25 juni staat de hele dag in het teken van nieuwsgierigheid, vragen stellen en onderzoeken. De Klokhuis Vragendag is een samenwerking tussen NEMO Science Museum en Het Klokhuis (NTR).

Foto DigiDaan