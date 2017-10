Tijdens de herfstvakantie van 14 t/m 29 oktober wordt er in Batavialand de geheel nieuwe ontdekkingsreis ‘Wind in de Zeilen’ geïntroduceerd. Een interactieve activiteit waarbij gezinnen met kinderen de wereld van de zeilende handel kunnen ontdekken! Naast deze nieuwe ontdekkingsreis worden er nog veel meer extra activiteiten aangeboden tijdens de herfstvakantie.

Ontdekkingsreis ‘Wind in de zeilen’

Gewapend met een paspoort, kompas en routekaart kunnen kinderen met hun (groot)ouders de wereld van de zeilende handel ontdekken. Door tijdens de reis vooral veel zelf te doen en te proberen, leren kinderen op een leuke interactieve manier meer over de verschillende aspecten van de handel op zee door de eeuwen heen. Zo kan men ervaren hoe het voelt om een zeil te hijsen, een schip te laden of hoe een spant in elkaar wordt gezet. Karel de Rat begeleidt de kinderen tijdens hun reis en laat ze de enorme handelsgeest van onder andere de Hanze en de VOC ontdekken.

Opstapdagen

In samenwerking met zeilbrigantijn Bounty organiseert Batavialand de ‘Batavialand Opstapdagen’. In de herfstvakantie kan een bezoek aan Batavialand gecombineerd worden met een twee uur durende zeiltocht over het Markermeer. De Opstapdagen vinden plaats op woensdag tot en met zondag in de periode van 14 tot en met 29 oktober, met twee afvaarten per dag. Tickets kunnen vooraf gereserveerd worden via www.zeilschipbounty.nl of op de dag zelf gekocht worden bij de entree van de Batavialand. Kijk op www.batavialand.nl voor een activiteitenoverzicht per dag.