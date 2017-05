Zeeland 5-sterren fietsvakantie

ZEELAND VOLDOET AAN DE HOOGSTE KWALITEITSNORMEN VOOR DE RECREATIEVE FIETSER

Zeeland is uitgeroepen tot 5 sterren fietsprovincie. Het Landelijk Fietsplatform heeft dit bekendgemaakt. Zeeland krijgt de hoogst mogelijke beoordeling van vijf sterren in de kwaliteitsmonitor. Gedeputeerde Toerisme Carla Schönknecht: “Zeeland voldoet aan de hoogste eisen voor het recreatief fietsen. We zijn een fietsprovincie bij uitstek. Het 5 sterren predicaat is de kroon op het werk van de Zeeuwse overheden, de VVV en de vele betrokken vrijwilligers. Ik ben dan ook uitermate trots!”

Fietsprovincie op de grens van land en zee

In Zeeland kun je fietsen in een uniek landschap op de grens van land en zee. Het fietsknooppuntensysteem in Zeeland is in 2015 herzien. Borden zijn vernieuwd en de voor Nederland unieke ‘in de wind, uit de wind’ buitendijkse fietspaden zijn geïntroduceerd. Ook zijn in 2015 meerdere onveilige situaties aangepakt. Het Routebureau VVV Zeeland is verantwoordelijk voor het knooppuntensysteem en zet zich al jaren in voor het verbeteren en behouden van de kwaliteit van het Zeeuwse fietsknooppunten netwerk. Directeur VVV, Patrick Polie: “Een mooi resultaat voor Zeeland en van belang voor de recreatieve sector. Fietsen is de belangrijkste recreatieve activiteit voor toeristen. Met deze vijf sterren beoordeling bevestigen we onze positie als hoogwaardige fietsbestemming in Nederland.” Sinds de realisatie van het fietsknooppuntensysteem in Zeeland in 2006 hebben de Provincie Zeeland, diverse Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en Routebureau VVV Zeeland fors geïnvesteerd in het fietsen in Zeeland. Zowel in recreatieve routenetwerken, infrastructuur, veiligheid, productontwikkeling en promotie is de afgelopen jaren veel inzet gepleegd. Het resultaat is op 16 mei door het landelijke fietsplatform beoordeeld met het maximaal haalbaar aantal sterren. De ambitie van Gedeputeerde Staten uit 2015 om het maximaal aantal van 5 sterren te bemachtigen is hiermee behaald.

Beoordeling

In totaal hebben vijf provincies een 5-sterren score. Het fietsplatform maakt bij de beoordeling gebruik van zowel een vak-beoordeling, als van een publieksbeoordeling. Zeeland is van 83,3% naar 92,2% gestegen. De hogere score is onder meer te danken aan de wijze waarop het beheer en onderhoud van het routenetwerk plaatsvindt en de goede beoordeling van de recreatieve fietsers van de Zeeuwse fietsinfrastructuur.