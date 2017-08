Europa-Park, het grootste attractiepark van Duitsland bevindt zich in het plaatsje Rust. Deze gemeente heeft volgens het laatste rapport van de toeristische dienst van het Zwarte Woud in 2016 meer dan één miljoen toeristische overnachtingen kunnen noteren. Het voormalige vissersdorpje neemt daarmee in de regio de derde plaats in, na steden als Freiburg en Karlsruhe. Kijken we naar het aantal buitenlandse gasten dan staat het 4.000 inwoners tellende dorpje zelfs op plaats 1. Ook steeds meer Nederlanders en Belgen weten de weg naar Europa-Park en Rust te vinden. Jaarlijks bezoeken meer dan 5,5 miljoen bezoekers Europa-Park. Het park trekt niet alleen bezoekers uit eigen land, maar meer dan de helft komt uit het buitenland. Dat uit zich onder andere in de overnachtingscijfers. Uit een rapport van Schwarzwald Tourismus GmbH blijkt dat in het dorp afgelopen jaar meer dan één miljoen overnachtingen door toeristen werden gemaakt. Deze vonden niet alleen plaats in de vijf themahotels of op de camping van het attractiepark maar ook in het dorp bij de talloze hotels, Gästehause, appartementen en bed&breakfast-adressen. In de ranglijst eindigde Rust zelfs vóór Baden-Baden.Telde het populaire Freiburg in 2016 zo’n 267.000 buitenlandse gasten, Rust mocht er 400.000 verwelkomen. Roland Mack, directeur/eigenaar van Europa-Park: “Dat is toch een geweldig resultaat! Wij begroeten jaarlijks een kleine 3 miljoen internationale bezoekers, daaronder velen uit de omliggende landen. Best bijzonder voor ons vissersdorpje”. Sinds enkele jaren is Europa-Park ook actief op de Benelux-markt. Sinds 2009 is het aantal bezoekers uit deze drie landen bijna verviervoudigd. Velen bezoeken het park op weg naar het vakantieadres in Zuid-Europa of tijdens een vakantie in het Zwarte Woud of de Elzas. Een groeiende groep maakt een meerdaagse uitstap naar het park als alternatief voor de bekendere parken. De prijs-kwaliteitverhouding wordt enorm gewaardeerd: het park telt meer dan 100 attracties en presenteert 23 uur show per dag. Al vijf jaar op rij krijgt het park op reiswebsite Tripadvisor het hoogste aantal punten van alle Europese parken. De vakpers heeft het park al drie jaar op rij uitgeroepen tot beste park ter wereld.