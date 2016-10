Barenbrug op innovatietour tijdens Golftour 2016

Barenbrug, ICL (voorheen Everris), Pols Groep en ProGrasS trekken voor de zevende keer met de Golftour door het land. Om aan de wensen van greenkeepers en de maatschappij te voldoen blijft Barenbrug ontwikkelen. Het maatschappelijk belang speelt hierin een grote rol, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Tijdens de Golftour 2016 krijgt u alles te horen over de innovaties van Barenbrug. Bijvoorbeeld over golfmengsel Bar Trio Bent, golfmengsels Bar Extreme RPR, Bar Intensive RPR en recreatiemengsel Mow Saver.

Bar Trio Bent

Wit struisgras mengsel Bar Trio Bent heeft als grote voordeel dat het zeer kort gemaaid kan worden. Ook zorgt het mengsel ervoor dat de greens goed gesloten zijn en de bal snel kan rollen. Bar Trio Bent heeft een hoge ziekteresistentie tegen Dollar Spot en Fusarium en blijft het jaar door groen. Klik hier voor meer informatie over Bar Trio Bent.

Bar Extreme RPR

Bar Extreme RPR is een 100% fijnbladig Engels raaigrasmengsel met RPR en staat voor extreem snel herstel en is erg sterk, dit heeft als gevolg dat de schade aan de golfbaan beperkt blijft. Het wordt hoofdzakelijk voor doorzaai gebruikt. Klik hier voor meer informatie over Bar Extreme RPR.

Bar Intensive RPR

Bar Intensive RPR is een tee en fairwaymengsel bestaande uit roodzwenkgras en fijnbladig Engels raaigras waaraan RPR technologie is toegevoegd. Hierdoor wordt een sterk mengsel verkregen dat dankzij het roodzwenk een hoge ziekteresistentie behoudt, een extreem dichte zode vormt en weinig schade aan de golfbaan toelaat. Bar Intensive RPR wordt voor zowel inzaai als doorzaai gebruikt. Klik hier voor meer informatie over Bar Intensive RPR.

Mow Saver

Barenbrug presenteert een revolutionair nieuw concept dat speciaal is ontwikkeld voor toepassing in het openbaar groen: Mow Saver. Een groene grasmat in een park, plantsoen of berm kostte tot voorheen veel inspanning. Dit is echter verleden tijd met Mow Saver. Klik hier voor meer informatie over Mow Saver.

Data en locaties

Op onderstaande dagen wordt u ontvangen vanaf 09.30 uur en starten wij om 10.00 uur met interessante presentaties van Barenbrug, Everris en ProGrasS. Na de lunch zullen diverse nieuwe producten op het gebied van golfbaanonderhoud worden getoond. Klik hier voor informatie en aanmelden.

Donderdag 6 oktober 2016: Golfbaan Bergvliet

Dinsdag 11 oktober 2016: -Golfbaan Geijsteren

Woensdag 12 oktober 2016: Golfbaan Havelte

Donderdag 13 oktober 2016: Rosendaelsche Golfclub.