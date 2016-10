Bijna alle Nederlanders kunnen binnen drie kilometer sporten

Vijfde brancherapport Sport biedt zicht op sportaccommodaties in Nederland

Negen van de tien Nederlanders kunnen binnen een straal van drie kilometer voetballen, tennissen, fitnessen en/of een zaalsport beoefenen. Drie kwart van de Nederlanders vindt binnen die straal een zwembad. Gemiddeld ligt de dichtstbijzijnde sportaccommodatie op minder dan 800 meter van de eigen woning. Dit blijkt uit het vijfde brancherapport Sport, een initiatief van het Mulier Instituut, dat zicht biedt op het landschap van de sportaccommodaties in Nederland. Het eerste exemplaar van het brancherapport Sportaccommodaties in Nederland is tijdens het VSG-congres gepresenteerd. Het Mulier Instituut bundelt in zijn vijfde brancherapport de beschikbare kennis over sportaccommodaties in Nederland en biedt daarmee een overzicht in aantallen, spreiding, reisafstanden en verzorgingsgebieden. In Sportaccommodaties in Nederland wordt ingegaan op de geschiedenis van accommodaties, maar wordt ook inzicht gegeven in thema’s als duurzaamheid, toegankelijkheid en financiering van sportaccommodaties. Wanneer de trendmatige ontwikkelingen in sportdeelname en accommodatiegebruik wordt doorgetrokken naar de toekomst, zijn bij veel regio’s in 2030 grote verschuivingen te zien ten opzichte van 2014. In de stedelijke gebieden in het westen van het land kan de vraag naar specifieke accommodaties met 10-20 procent toenemen, terwijl die in perifere landelijke gebieden (Limburg, Zeeland, Gelderland, Groningen) met dezelfde percentages kan afnemen.

Klik hier om Sportaccommodaties in Nederland (ISBN 978-90-5472-381-3, 468 pagina’s) te bestellen.