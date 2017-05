Blauwe Vlag uitgereikt aan 183 Nederlandse stranden en jachthavens

Internationale erkenning voor waterkwaliteit, gezond milieu en veiligheid

Voor de 30ste keer werd de Blauwe Vlag, een jaarlijkse, internationale milieuonderscheiding, uitgereikt aan maar liefst 183 Nederlandse stranden en jachthavens. De uitslag van de internationale jury en de formele toekenning van het keurmerk werd tijdens een inspirerend en afwisselend evenement in Scheveningen bekendgemaakt. Zo namen Noordwijk, Ameland, Westenschouwen en Jachthaven Terschelling voor de 30e keer de Blauwe Vlaggen voor hun stranden en jachthaven in ontvangst. Wethouder Boudewijn Revis van Gemeente Den Haag en Blauwe Vlag juryvoorzitter Patrick Poelmann openden samen met een groep basisschoolleerlingen op ludieke wijze officieel het Blauwe Vlag-seizoen 2017. De officiële uitreiking van de Blauwe Vlag en certificaten aan de genomineerden gebeurde in het Nationaal Topzeilcentrum.

De Groene Wimpel

Elk jaar wordt de Blauwe Vlag wereldwijd uitgereikt aan schone en veilige stranden en jachthavens en zo ook in Nederland. Dit jaar extra bijzonder, want de Blauwe Vlag wordt voor het 30e achtereenvolgende jaar uitgereikt én er zijn 17 jachthavens die naast de Blauwe Vlag, ook een Groene Wimpel ontvangen. Dit zijn Blauwe Vlag gecertificeerde jachthavens die bovenop de internationale criteria extra inspanningen gedaan hebben op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en verduurzaming van de jachthaven. De jachthavens Willemstad (Noord-Brabant) en Kortenhoef ontvangen de wimpel voor de eerste keer dit jaar.

Strenge internationale criteria

Erik van Dijk, Stichting Blauwe Vlag: “We waren verheugd dat we wederom een flink aantal stranden en jachthavens de Blauwe Vlag mochten overhandigen. De strenge criteria, die internationaal worden gehandhaafd, geven aan dat een strand of jachthaven niet zomaar voor een Blauwe Vlag in aanmerking komt. Zo moet bijvoorbeeld het (zwem)water van uitstekende kwaliteit zijn, zijn de kades van jachthavens en stranden schoon en is er informatie over de natuur beschikbaar. En dit jaar is voor ons een jubileumjaar omdat voor de 30e keer de jaarlijkse Blauwe Vlag uitreiken. En waar kan dit beter als in Scheveningen, met prachtige stranden en het Topzeilcentrum aan de haven.” Klik hier voor meer informatie.

Fotograaf: Mark Nicolai