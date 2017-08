Inmiddels zijn deze week de scholen in regio midden weer begonnen. Vlak na de zomervakantie gebeuren relatief veel ongelukken op straat. Het is ineens weer druk in de spits, automobilisten zijn minder bedacht op schoolgaande kinderen, en er komt een nieuwe groep jonge fietsers en voetgangers bij. Dit leidt tot grotere risico’s. Extra aandacht voor de verkeersveiligheid is daarom noodzakelijk.

Diverse gemeenten hebben ervoor gekozen om aan te haken bij de campagne ‘wij gaan weer naar school’ met de Dick Bruna illustraties. De tekeningen spreken jong en oud aan en helpen, door de associatie met kinderen, bij het aanpassen van het gedrag in het verkeer. De campagne maakt deel uit van het programma Leer in het Verkeer van Tjinco. Vanaf 28 augustus beginnen ook de scholen in regio zuid met het nieuwe schooljaar. De scholen in regio noord volgen in de week erop. De komende weken is het daar dus ook erg belangrijk om goed op te letten. De volgende gemeentes doen dit jaar mee met de campagne: Alphen aan den Rijn, Amsterdam West, Breda, Etten-Leur, Goeree-Overflakkee, Hardenberg, Houten, Langedijk, Nissewaard, Ommen, Oosterhout, Rijswijk, Rotterdam, Utrechtse Heuvelrug, Velsen, Wijdemeren en Zoetermeer.

