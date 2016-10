Camping de Pampel wint Apeldoorn Business Award

Afgelopen donderdag 6 oktober ging Camping de Pampel er vandoor met de titel ‘winnaar Apeldoorn Business Award’ in de categorie Toerisme. Daarmee wordt het Veluwse bedrijf beloond voor de inspanningen om het bedrijf zo duurzaam mogelijk te exploiteren.

Arno Uithol van De Pampel: “We vinden het een enorme eer om deze Award te mogen ontvangen, juist omdat duurzaamheid binnen ons bedrijf een belangrijk speerpunt is. Na het keurmerk Green Key goud is deze prijs voor ons een erkenning dat we nog steeds op de goede weg zijn!” De 9 officiële jurycriteria bestonden uit resultaat, stabiliteit, innovatie, duurzaamheid, personeelsbeleid, samenwerkingen, bijdrage aan Apeldoorn, toekomstbestendigheid en onderscheidend vermogen. Bij Camping de Pampel wordt in alle nieuwe ontwikkelingen rekening gehouden met duurzaamheid. “Het nieuwe kinderzwembad gaat volledig op in de omgeving door de Veluwse thematisering en het water wordt bovendien verwarm met zonne-energie”, aldus Uithol. Ook het innovatief ondernemen waardeerde de jury. De Pampel durft de investeren in faciliteiten en bijzondere accommodaties. Camping de Pampel streed in de laatste ronde samen met vakantiepark Landal Miggelenberg en evenementenbureau Classic Events.