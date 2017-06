Confederations Cup op innovatief Barenbrug-gras

Rusland is volop in de ban van de Confederations Cup: het aanlooptoernooi naar het WK voetbal dat in 2018 in Rusland wordt georganiseerd. Op dit moment is het toernooi in volle gang en wordt er intensief gespeeld op Barenbrug gras. Tijdens de Confederations Cup is gras van de hoogste kwaliteit van groot belang om het beste voetbal te kunnen bereiken. Daartoe is er aan Queens Grass International –al meer dan 50 jaar een trouwe klant van Barenbrug- gevraagd om een aantal Barenbrug grasmatten te leveren voor de speelsteden, waaronder voor het stadion in Sint Petersburg. Dit stadion heeft tevens het decor gevormd voor de openingswedstrijd, waarna de trainer en enkele spelers van het Russische team aangaven dat de grasmat er prima uitzag. Ook zal de finale in het stadion van Sint Petersburg worden gespeeld.

Wedstrijden

De wedstrijden worden gespeeld in vier verschillende stadions verspreid over Rusland, namelijk in het Saint Petersbrug Stadium (Petersburg), de Kazan Arena (Kazan), het Spartak Stadium (Moskou) en het Fisht Stadium (Sochi). Deze stadions zullen onder andere ook het decor vormen voor het Wereldkampioenschap in 2018. De uitdaging zullen de grote klimatologische verschillen tussen de speelsteden zijn. Er is daarom behoefte aan oplossingen op maat, die door Barenbrug worden aangeboden. Deze oplossingen zijn onder andere RPR en SOS: twee innovatieve grasconcepten.

Deelnemers van over de hele wereld

De Confederations Cup vindt één keer in de vier jaar plaats en dient als voorbereiding op het Wereldkampioenschap voetbal. Acht landen worden tijdens dit toernooi vertegenwoordigd. De groep deelnemers bestaat uit het gastland, de wereldkampioen en de winnaars van de verschillende continentale voetbalbonden in de wereld. Aankomend toernooi zijn dit: Portugal, Mexico, Kameroen, Chili, Australië, Duitsland, Nieuw-Zeeland en Rusland.

RPR – Zelfherstellend Engels Raaigras

RPR is een Engels raaigras dat uitlopers vormt, dat resulteert in een sterke mat met een snel zelfherstellend vermogen. Met Rusland is er weer een stap gezet: RPR verovert langzaam de wereld en steeds meer fieldmanagers ontdekken de voordelen van dit gras. Op zes continenten zijn er al fantastische resultaten gezien met RPR. In de afgelopen jaren is RPR ook in Brazilië intensief getest voor het gebruik in stadions. Als sterkste gras op de markt en met haar zelfherstellend vermogen heeft RPR zich bewezen als de beste optie. SOS kiemt zeer snel onder lage temperaturen en garandeert een goed herstelde grasmat. Bij lage temperaturen worden de groeiomstandigheden voor gras zichtbaar slechter. Denk hierbij aan te weinig licht en teveel vocht met een ziek plantje tot gevolg. SOS groeit door waar andere grassen het laten afweten!